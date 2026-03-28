La Justicia ordenó proteger a Vanesa Tossi en la causa por los vuelos de Adorni

La testigo denunció que Marcelo Grandío la hostigó con llamadas y mensajes mientras declaraba ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Hoy 18:56

Este sábado se conocieron novedades importantes en la causa que investiga el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este en vuelos privados. Sucede que el juez federal Ariel Lijo dictó este sábado una serie de medidas de protección urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi, quien se desempeña como secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation.

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La decisión se tomó tras un pedido formal del fiscal federal Gerardo Pollicita, luego de que la testigo denunciara haber sido objeto de hostigamiento y presiones por parte del periodista Marcelo Grandio, amigo de Adorni y uno de los principales implicados en la investigación.

El magistrado ordenó que Grandio se abstenga de contactar a la damnificada por cualquier vía, ya sea de forma personal, telefónica, digital o mediante terceros. Además, estableció una restricción de acercamiento tanto a su domicilio particular como a su ámbito laboral y sitios de concurrencia habitual.

Según trascendió, el viernes durante la audiencia testimonial de Vanesa Elizabeth Tossi, mientras la testigo brindaba declaración ante el Fiscal Federal Gerardo Pollicita sobre los pormenores del vuelo que trasladó al Jefe de Gabinete Manuel Adorni hacia la ciudad de Punta del Este, Uruguay, la mujer recibió sucesivas llamadas telefónicas y mensajes de Grandio.