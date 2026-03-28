Desarticularon punto de venta de drogas en Frías con tres detenidos

La policía secuestró marihuana, cocaína, plantas, semillas, dinero y celulares durante un allanamiento en el barrio Aeroclub.

Hoy 21:09

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, Sección Frías, llevaron a cabo un allanamiento en el barrio Aeroclub, en relacion a una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, que culminó con la detención de tres personas y el secuestro de sustancias prohibidas.

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Los uniformados lograron incautar una bolsa que contenía cuatro trozos compactos de sustancia vegetal, que tras las pruebas de campo arrojaron resultado positivo para marihuana, con un peso total de 391,4 gramos. Además, se secuestraron 18 semillas y cuatro plantas de cannabis con alturas de entre 18 y 28 centímetros.

Durante la requisa, también se encontró un envoltorio con cocaína, con un peso de 0,3 gramos, como así también la suma de 29.100 pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

En el lugar fueron detenidos dos hombres de 26 y 34 años, (este último de nacionalidad chilena) quienes quedaron a disposición de la justicia, y una mujer de 25 años, que por encontraste cursando un embarazo, permanecerá en su domicilio, bajo medidas dispuestas por la autoridad judicial.

El procedimiento permitió desarticular un punto de venta de sustancias ilegales, mientras continúan las actuaciones bajo la órbita judicial interviniente.