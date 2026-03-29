Con Independiente BBC como protagonista, así se jugarán los playoffs de la Liga Argentina

El equipo santiagueño enfrentará a Santa Paula de Gálvez en una serie al mejor de cinco juegos por la Conferencia Norte.

Hoy 09:48

Independiente BBC ya tiene todo confirmado para la Reclasificación de la Liga Argentina, instancia en la que buscará avanzar a los octavos de final cuando enfrente a Santa Paula de Gálvez en una serie que se disputará al mejor de cinco partidos.

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La serie se jugará con el formato 2-2-1, por lo que comenzará y, de ser necesario, terminará en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular.

El formato de la Reclasificación

La Reclasificación de la Conferencia Norte se disputará entre el 1 y el 12 de abril, y contará con los ocho equipos que no lograron el pase directo a octavos de final.

Los cuatro mejores de la fase regular —Amancay, San Isidro, Barrio Parque y Sportivo Suardi— avanzaron directamente y esperan rival.

Por su parte, los cruces quedaron definidos de la siguiente manera:

Santa Paula de Gálvez vs Independiente BBC

Comunicaciones de Mercedes vs Bochas Sport Club de Colonia Caroya

Salta Basket vs Estudiantes de Tucumán

Jujuy Básquet vs Villa San Martín

Las fechas de la serie

El calendario confirmado para la serie que disputará Independiente BBC será el siguiente:

Primer partido: 1 de abril

1 de abril Segundo partido: 3 de abril

3 de abril Tercer partido: 7 de abril

7 de abril Cuarto partido: 9 de abril (de ser necesario)

9 de abril (de ser necesario) Quinto partido: 12 de abril (de ser necesario)

Con este panorama, el conjunto santiagueño se prepara para una serie exigente en la que intentará hacerse fuerte y meterse entre los 16 mejores de la competencia, en busca de seguir siendo protagonista en la Liga Argentina.