Colombia y Francia se miden en un duelo que promete rumbo al Mundial 2026

Colombianos y franceses se enfrentarán desde las 16 en el Northwest Stadium en un partido preparatorio de cara a la Copa del Mundo.
En uno de los amistosos internacionales más atractivos de la fecha FIFA, Francia y Colombia se verán las caras en un duelo que servirá como preparación para el Mundial 2026, donde ambos seleccionados buscarán llegar en su mejor versión. El encuentro enfrentará a Les Bleus, dirigidos por Didier Deschamps, uno de los grandes candidatos al título, frente al conjunto cafetero conducido por el argentino Néstor Lorenzo. El seleccionado francés aseguró su clasificación al Mundial tras dominar el Grupo D de las Eliminatorias UEFA, donde sumó 16 puntos sobre 18 posibles, con cinco triunfos y un empate, en una zona que compartió con Ucrania, Islandia y Azerbaiyán. Deschamps dirigirá su tercera Copa del Mundo consecutiva al frente del equipo, tras haber sido campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, aunque todo indica que Zinedine Zidane podría sucederlo tras el torneo. Francia llega entonada tras vencer 2 a 1 a Brasil en otro amistoso, con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike. Por su parte, Colombia logró su boleto al Mundial tras finalizar tercero en las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos, producto de siete victorias, siete empates y cuatro derrotas. El entrenador Néstor Lorenzo destacó recientemente el nivel de Sebastián Villa, aunque finalmente no fue convocado para estos amistosos y su presencia en la Copa del Mundo parece difícil. La Tricolor viene de perder 2 a 1 ante Croacia, en otro duelo preparatorio. Francia: Lucas Chevalier; Malo Gusto, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix, Lucas Hernández; Warren Zaire-Emery, N’Golo Kanté, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki; Kylian Mbappé y Marcus Thuram. DT: Didier Deschamps. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo. Partido: Francia vs Colombia El encuentro aparece como una buena prueba para ambos seleccionados, que buscarán ajustar detalles y consolidar sus equipos de cara al gran objetivo: el Mundial 2026.
Francia, un candidato firme
Colombia quiere seguir creciendo
Posibles formaciones
Datos del partido
Hora: 16.00
Estadio: Northwest Stadium
TV: Canal Caracol (Colombia)
