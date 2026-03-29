“Se le vino el mundo abajo”: filtraron chats de Emilia Mernes y hay tensión con Duki

El cantante habría quedado muy afectado tras las versiones que vinculan a su pareja con un futbolista. Hubo un fuerte cruce, pero descartan una separación.

Hoy 10:00

El mundo del espectáculo argentino se vio sacudido en los últimos días por un supuesto nuevo escándalo que involucra a Emilia Mernes y su pareja, Duki. Todo estalló luego de que se filtraran presuntos chats de la cantante con un futbolista, en medio de la fuerte pelea mediática que mantiene con Tini Stoessel y María Becerra.

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Según contó el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, la situación generó un fuerte impacto en la pareja. “Han pasado muchas cosas en estos días que de a poco te voy a ir contando, pero primero voy a arrancar con lo urgente. El tema ya para mí no es Emilia y Tini sino Emilia y Duki”, lanzó el conductor, marcando un giro en el foco del conflicto.

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El comunicador aseguró que recibió datos inéditos sobre lo que habría ocurrido en la intimidad de la pareja. “Me ha llegado información privilegiada en las últimas horas y sobre todo hoy temprano que me da cuenta de una situación que se vivió entre la pareja en estas últimas horas. No hablo de separación, lo digo antes por las dudas, pero sí un cortocircuito”, explicó el periodista.

La reacción del trapero habría sido inmediata y cargada de angustia. “A mí me dicen que a Duki se le vino el mundo abajo cuando se enteró de esta información que dio Ángel de Brito, que Emilia le habría escrito a un jugador de la selección casado”, sumó Etchegoyen, agregando tensión al relato.

Siempre según esta versión, el artista urbano no dejó pasar el tema y decidió hablarlo cara a cara con su novia. “A mí lo que me contaron es que Duki estaba muy afectado y le habría pedido explicaciones a Emilia Mernes, pero ella se lo negó y le dijo que jamás lo engañaría”, concluyó el periodista, dejando en claro que, pese al momento incómodo, no se habló de ruptura sino de un fuerte cruce dentro de la pareja.

Leandro Paredes y Camila Galante

En medio de la viralización de los supuestos chats, las redes sociales explotaron con especulaciones sobre la identidad del futbolista involucrado. Al principio, muchos apuntaron a Rodrigo De Paul o Leandro Paredes, pero rápidamente la pareja del capitán de Boca Juniors, Camila Galante, salió a desmentir cualquier vínculo y respaldó públicamente a la ex Rombai, asegurando que jamás existió una situación de ese estilo.