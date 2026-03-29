Cuántas veces te enamoras en la vida, según la ciencia: el dato que rompe un mito

El estudio citado refuerza esta idea: ese tipo de amor puede aparecer más de una vez a lo largo de la vida, aunque no necesariamente con la misma intensidad ni en las mismas condiciones.
Además, los investigadores encontraron que no hay grandes diferencias entre orientaciones sexuales: el amor apasionado parece ser una experiencia bastante universal.
La edad no limita la posibilidad de enamorarse
Uno de los hallazgos más interesantes es que la edad no impide volver a enamorarse. De hecho, los participantes mayores reportaron más experiencias de amor que los más jóvenes.
Esto sugiere que la posibilidad de vivir una conexión profunda no desaparece con el paso del tiempo.
También ayuda a desarmar otra creencia común: la idea de que el primer amor es el más importante o el único significativo.
En cambio, los datos muestran que las personas pueden atravesar distintas etapas afectivas, con vínculos que dejan huella en diferentes momentos de la vida.
El amor no sigue una fórmula exacta ni ocurre de la misma manera en todas las personas. Pero la evidencia científica aporta una mirada más realista: lejos de ser un evento único, puede aparecer más de una vez.
En un contexto donde las relaciones cambian, se transforman o terminan, este dato puede resultar aliviante. Volver a enamorarse no es una excepción, sino una posibilidad concreta.