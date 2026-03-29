Cuántas veces te enamoras en la vida, según la ciencia: el dato que rompe un mito

Un estudio internacional reveló que el amor apasionado no es único ni irrepetible y puede aparecer más de una vez a lo largo de la vida, incluso en edades avanzadas.

Hoy 10:34

El amor suele pensarse como algo único e irrepetible. La idea de que existe una sola gran historia en la vida está instalada en la cultura popular, pero la ciencia empieza a mostrar un panorama más complejo.

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Un estudio del Instituto Kinsey de EE.UU. buscó responder una pregunta simple pero profunda: ¿cuántas veces una persona se enamora de verdad a lo largo de su vida?

Para eso, encuestaron a más de 10.000 adultos de entre 18 y 99 años. El resultado fue claro: en promedio, las personas se enamoran apasionadamente, en promedio, dos veces en la vida, con una media de 2,05 experiencias.

El mito del amor único empieza a caer

Durante décadas, el cine, la literatura y la cultura reforzaron la idea del “amor para toda la vida”. Sin embargo, los datos muestran que la experiencia humana es más diversa.