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Cuántas veces te enamoras en la vida, según la ciencia: el dato que rompe un mito

Un estudio internacional reveló que el amor apasionado no es único ni irrepetible y puede aparecer más de una vez a lo largo de la vida, incluso en edades avanzadas.

Hoy 10:34
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El amor suele pensarse como algo único e irrepetible. La idea de que existe una sola gran historia en la vida está instalada en la cultura popular, pero la ciencia empieza a mostrar un panorama más complejo.

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Un estudio del Instituto Kinsey de EE.UU. buscó responder una pregunta simple pero profunda: ¿cuántas veces una persona se enamora de verdad a lo largo de su vida?

Para eso, encuestaron a más de 10.000 adultos de entre 18 y 99 años. El resultado fue claro: en promedio, las personas se enamoran apasionadamente, en promedio, dos veces en la vida, con una media de 2,05 experiencias.

El mito del amor único empieza a caer

Durante décadas, el cine, la literatura y la cultura reforzaron la idea del “amor para toda la vida”. Sin embargo, los datos muestran que la experiencia humana es más diversa.

El estudio citado refuerza esta idea: ese tipo de amor puede aparecer más de una vez a lo largo de la vida, aunque no necesariamente con la misma intensidad ni en las mismas condiciones.

Además, los investigadores encontraron que no hay grandes diferencias entre orientaciones sexuales: el amor apasionado parece ser una experiencia bastante universal.

La edad no limita la posibilidad de enamorarse

Uno de los hallazgos más interesantes es que la edad no impide volver a enamorarse. De hecho, los participantes mayores reportaron más experiencias de amor que los más jóvenes.

Esto sugiere que la posibilidad de vivir una conexión profunda no desaparece con el paso del tiempo.

También ayuda a desarmar otra creencia común: la idea de que el primer amor es el más importante o el único significativo.

En cambio, los datos muestran que las personas pueden atravesar distintas etapas afectivas, con vínculos que dejan huella en diferentes momentos de la vida.

El amor no sigue una fórmula exacta ni ocurre de la misma manera en todas las personas. Pero la evidencia científica aporta una mirada más realista: lejos de ser un evento único, puede aparecer más de una vez.

En un contexto donde las relaciones cambian, se transforman o terminan, este dato puede resultar aliviante. Volver a enamorarse no es una excepción, sino una posibilidad concreta.

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