Un choque entre motos dejó a un joven con una fractura expuesta en el barrio Vinalar

El siniestro ocurrió en horas de la mañana y fue protagonizado por dos vecinos de la zona. Uno de los conductores debió ser hospitalizado.

Hoy 15:51

Dos vecinos del barrio Vinalar protagonizaron un violento choque entre motocicletas en la intersección de las calles Catamampa y Yocca, durante la mañana de este jueves.

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El hecho se registró cerca de las 11:00 horas, cuando un hombre de 70 años, que circulaba en una moto Guerrero 110 cc, colisionó con una Honda CG 150 cc conducida por un joven de 25 años, también residente en la zona.

Como consecuencia del impacto, el motociclista más joven —de apellido Chávez— sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha, por lo que debió ser asistido de urgencia en el lugar.

Efectivos de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero, pertenecientes a la Comisaría N° 45, intervinieron en el procedimiento y realizaron las primeras actuaciones para determinar la mecánica del siniestro.

Minutos después, una ambulancia trasladó al herido al Hospital Regional, donde recibió atención médica especializada.

Por disposición del fiscal Fadel Pagani, se ordenó la realización de exámenes médicos y test de alcoholemia a ambos conductores, además de peritajes por parte de Criminalística y la identificación de los rodados involucrados.

Los vehículos fueron secuestrados y trasladados a sede policial, mientras continúa la investigación para establecer responsabilidades en el accidente.