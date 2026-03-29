Bizarrap la rompió en Miami: debutó en Ultra Music Festival y sorprendió con invitados de lujo

El productor argentino se presentó por primera vez en uno de los festivales más importantes del mundo y desató la euforia con apariciones sorpresa y un show de alto impacto.

Hoy 10:48

Bizarrap realizó su primera presentación en Ultra Music Festival de Miami, uno de los encuentros más relevantes de la música electrónica a nivel internacional. El productor argentino compartió cartel con artistas como Martin Garrix, Major Lazer, Alesso y Armin van Buuren, y presentó un set diseñado especialmente para el evento en el main stage, donde reunió a una multitud, en un paso más que demuestra el alcance global de su propuesta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su show, Bizarrap apostó por una estética renovada y un formato sonoro adaptado al contexto del festival. Incorporó una oreja de metal a su look, un nuevo elemento que se sumó a su identidad visual y generó comentarios entre el público y en redes sociales. La selección musical incluyó los temas más representativos de su repertorio y una puesta escénica con especial atención en la producción visual y la potencia sonora.

El set mostró una lectura precisa del entorno y del público internacional. Bizarrap llevó sus reconocidas Music Sessions a una versión más electrónica, consolidando su papel como puente entre la música urbana y la electrónica. El debut del argentino en uno de los escenarios más exigentes del circuito global marcó un nuevo avance en su carrera.

El momento más destacado de la noche ocurrió con la aparición sorpresa de Daddy Yankee, quien se sumó a Bizarrap para interpretar la Music Sessions #0/66. La reacción del público fue inmediata y masiva, y el evento se posicionó rápidamente entre los más comentados en plataformas digitales. Minutos después, Skrillex se incorporó al set y acompañó al productor argentino en un cruce de estilos que elevó el nivel de energía del main stage.

La presencia de Bizarrap en Ultra Miami se produjo tras haber sido invitado especial en el show de Skrillex en Lollapalooza Argentina y en un sideshow, lo que refuerza su vínculo con la escena electrónica internacional. En los últimos meses, el productor argentino protagonizó otros hitos relevantes, como su participación en el halftime de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu, una Music Session junto a J Balvin y su presencia en La Casita de Bad Bunny, lo que despertó rumores sobre una posible colaboración con el boricua.