La FIA analiza cambios en el reglamento de la Fórmula 1 tras el accidente de Oliver Bearman en Japón

El fuerte accidente en el Gran Premio de Japón reavivó el debate sobre la seguridad en la Fórmula 1 y la FIA no descarta modificaciones en el reglamento.

Hoy 12:52

El impactante accidente protagonizado por Oliver Bearman en el circuito de Suzuka volvió a poner en discusión el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1, especialmente en lo relacionado a la seguridad de los pilotos.

Tras el incidente, en el que el británico se despistó a 308 km/h y estuvo cerca de impactar contra el argentino Franco Colapinto, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitió un comunicado en el que confirmó que evaluará posibles cambios en las normativas actuales.

Reuniones clave durante el parate

Desde el organismo rector explicaron que el reglamento 2026 viene siendo analizado desde su implementación y que ahora aprovecharán el receso de abril para realizar una revisión más profunda.

“Este reglamento ha sido objeto de constantes debates entre la FIA, los equipos, los fabricantes de motores, los pilotos y la FOM”, indicaron en el comunicado oficial.

Además, remarcaron que el reglamento contempla parámetros ajustables, especialmente en lo referido a la gestión energética, que pueden optimizarse a partir del análisis de datos reales.

La seguridad, en el centro del debate

La FIA también confirmó que habrá reuniones programadas para evaluar el funcionamiento de las nuevas reglas y determinar si son necesarios ajustes.

“Seguiremos colaborando estrechamente con todas las partes interesadas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte. La seguridad seguirá siendo un elemento fundamental de nuestra misión”, afirmaron.

Por el momento, desde el organismo evitaron adelantar qué cambios podrían implementarse: “Cualquier especulación sobre posibles modificaciones sería prematura”, aclararon.

Las críticas de los pilotos

El nuevo reglamento ya había generado cuestionamientos de varios pilotos destacados como Max Verstappen, Lewis Hamilton y Carlos Sainz, quienes expresaron dudas sobre algunos aspectos técnicos.

El accidente de Bearman podría marcar un punto de inflexión en esta discusión, en un contexto en el que el calendario también sufrió modificaciones por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

En este contexto, las próximas semanas serán clave para definir si la Fórmula 1 introduce cambios en busca de mejorar la seguridad y el espectáculo de cara al futuro.