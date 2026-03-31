Pascuas 2026: cuánto cuestan las roscas y los huevos de chocolate este año

Un equipo de Diario Panorama recorrió panaderías y comercios para relevar los valores en la previa de la celebración. La oferta es amplia y presenta variaciones según el tamaño, la calidad de los ingredientes y la marca, con alternativas pensadas para distintos presupuestos.

Hoy 15:54

Con la llegada de Semana Santa, los productos tradicionales de Pascuas ya se exhiben en góndolas y vidrieras, y los consumidores comienzan a consultar precios para organizar sus compras.

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Actualmente, las roscas comunes se consiguen desde los $3.500, mientras que el año pasado partían de los $2.800. En tanto, las roscas rellenas alcanzan los $6.000, cuando en 2025 se vendían alrededor de los $4.500.

En el rubro de los chocolates, los huevos artesanales arrancan desde los $3.500 y llegan hasta los $6.000, dependiendo del tamaño y la elaboración.

En cuanto a las marcas más reconocidas, los valores son más amplios: las opciones más económicas parten desde los $6.000, con alternativas intermedias entre $8.000 y $15.000, y los productos más grandes pueden superar ampliamente esos montos.

Frente a este panorama, muchos comercios ofrecen combos promocionales con precios más accesibles o productos combinados, buscando adaptarse a la demanda. A su vez, los clientes priorizan comparar precios y elegir opciones acordes a su presupuesto.

Así, las Pascuas 2026 llegan con una amplia variedad de precios, donde la clave pasa por buscar alternativas y planificar la compra para mantener la tradición sin gastar de más.