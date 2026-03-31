Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto abuso de una menor

La denuncia fue radicada por la madre de la presunta víctima, de 12 años.

Hoy 15:05

El padre del futbolista Enzo Pérez, actual jugador de Argentinos Juniors, fue detenido en Mendoza luego de ser denunciado por un presunto abuso sexual contra una menor de 12 años.

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Según trascendió, la denuncia fue presentada por la madre de la niña, quien aseguró haberse enterado del hecho en las últimas horas cuando la menor le relató lo sucedido.

De acuerdo a la información conocida, el episodio habría ocurrido el sábado 28 de marzo en una vivienda ubicada en la ciudad de Maipú, donde se encontraban el acusado, su pareja y la menor.

Según publicó el medio Los Andes, el hecho habría sucedido cuando la mujer se retiró momentáneamente del comedor y, en ese contexto, Carlos Francisco Pérez Herrera, de 68 años, habría intentado abrazar y besar en la boca a la menor, quien se habría negado.

Fuentes del caso confirmaron que la detención se concretó durante la noche del lunes y que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que ahora deberá avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

Por el momento, ni Enzo Pérez ni personas de su entorno realizaron declaraciones públicas respecto a la grave acusación.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y se espera que en los próximos días haya novedades judiciales sobre la situación procesal del acusado.