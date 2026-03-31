La emoción de Colapinto por la exhibición en la Argentina: “De los momentos más especiales de mi vida”

Durante la última semana de abril, la ciudad recibirá al piloto bonaerense para recorrer un trazado callejero con un modelo de temporadas anteriores de la Fórmula 1.

Hoy 15:45

El piloto argentino Franco Colapinto será protagonista de una exhibición especial a bordo de un monoplaza del equipo Alpine F1 Team en la Ciudad de Buenos Aires, un evento que marcará el regreso de este tipo de espectáculos al país tras más de una década.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad está programada para el 26 de abril y tendrá lugar en las principales avenidas del barrio porteño de Palermo, donde los fanáticos podrán ver de cerca a una de las grandes promesas del automovilismo argentino.

Un evento histórico para el automovilismo argentino

Este tipo de exhibiciones no se realizaba en el país desde 2011, cuando el australiano Daniel Ricciardo participó de un evento similar con un auto de Red Bull Racing.

En diálogo con el sitio oficial de Alpine, Colapinto destacó lo especial que será manejar un Fórmula 1 en su país:

“Conducir un auto de Fórmula 1 en casa será uno de los momentos más especiales de mi vida”, expresó el piloto de 22 años.

Además, agregó: “Es mi manera de agradecer, aunque sea un poquito, todo el apoyo y el cariño que he recibido desde muy pequeño”.

Cómo será la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

El evento contará con distintos sectores para el público:

Un sector abierto y gratuito .

. Sectores exclusivos pagos como Fan Zone, Grandstands y Hospitality , con ubicaciones preferenciales.

, con ubicaciones preferenciales. En el Fan Zone habrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

habrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos. El sector Hospitality ofrecerá además experiencias como Garage Tours con acceso a los boxes.

Cuándo comienza la venta de entradas

La organización informó que las entradas se venderán a través de la plataforma Enigma Tickets.

El cronograma será el siguiente:

Preventa exclusiva: desde el 6 de abril a las 16:00 , con tarjeta de crédito de Mercado Pago y la posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés .

desde el , con tarjeta de crédito de Mercado Pago y la posibilidad de pagar en . Venta general: desde el 7 de abril a las 16:00, con todos los medios de pago y el mismo beneficio con esa tarjeta.

Además, las consultas sobre paquetes Hospitality y Garage Tours se podrán realizar a través de Bigbox Argentina.

Por el momento, los organizadores no confirmaron los precios de las entradas, aunque se espera que en los próximos días se conozcan más detalles.

De esta manera, Franco Colapinto tendrá una oportunidad única de mostrarse ante el público argentino en un evento que promete ser una verdadera fiesta del automovilismo nacional.