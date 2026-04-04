“No se me respetó como mujer”: Evangelina Anderson contó detalles sobre su relación con Ian Lucas

La famosa habló y profundizó sobre su vínculo con Ian Lucas, marcó diferencias y dejó frases explosivas que reavivan el escándalo con el ganador de MasterChef Celebrity 2026.

04/04/2026

En una entrevista exclusiva con Ángel de Brito en LAM (América TV), Evangelina Anderson volvió a referirse al vínculo que mantuvo con Ian Lucas y sumó nuevos detalles a una historia que sigue generando polémica.

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La modelo, que ya había hablado en otras oportunidades sobre el tema, esta vez decidió ir un paso más allá y ampliar su versión sobre lo ocurrido con el influencer, con quien protagonizó un affaire que quedó en el centro de la escena por la diferencia de edad y la exposición mediática.

Desde el inicio, dejó en claro su incomodidad con cómo se instaló la historia públicamente: “Me obligan a blanquear algo que no es un romance ni una relación solo porque Ian necesitaba”.

En ese sentido, también fue crítica con la actitud de Lucas tras el escándalo: “Mandó fotos y un comunicado cuando de mi parte no era la idea y lo hablamos. No se me respetó como mujer”.

Al profundizar sobre la naturaleza del vínculo, Anderson fue tajante y dejó la frase más resonante: “No me enamoré, ni él tampoco. Ojala yo pudiera enamorar a la gente tan fácil”.

Además, intentó explicar qué motivó al joven a hacer pública la historia: “¿Por qué cuenta todo él? Porque se siente boludeado”. Y enseguida se defendió de las versiones en su contra: “¿Cuando lo boludee?”.

Lejos de esquivar la polémica, también expresó su malestar por las críticas recibidas: “Me matan y me acusan de ser la peor. Tenés algo con alguien, que no sé cómo llamarlo. ¿Si tenes hijos salis a decir a contarlo en la tv?”, lanzó.

Sobre el cierre, la modelo reflexionó sobre el impacto personal que le dejó la situación: “Cuando ves que esa persona no es como pensabas, empezás a dudar de cómo percibir a las personas”.

Y concluyó con una definición sobre su estado emocional tras la ruptura: “No me tocó mi autoestima, pero sí pasé por muchas emociones”.