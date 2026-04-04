Trungelliti sigue haciendo historia: le ganó al máximo favorito en Marruecos y llegó a su primera final ATP

Marco Trungelliti volvió a hacer historia: derrotó al italiano Luciano Darderi por 6-4 y 7-6(2) y se metió en la final del ATP 250 de Marrakech. De esta manera, el argentino jugará su primera final en el circuito ATP, coronando una semana inolvidable.

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A sus 36 años, el santiagueño se convirtió en el tenista más longevo en alcanzar por primera vez una final ATP, reafirmando un presente que rompe todos los pronósticos. En un primer set con múltiples quiebres, Trungelliti fue más efectivo en el cierre y se lo llevó por 6-4. En el segundo, tras un desarrollo parejo, mostró mayor solidez en el tiebreak para sellar un triunfo histórico.

Lo del argentino, actual N°117 del ranking, ya venía siendo sorprendente: días atrás se aseguró ser el jugador de mayor edad en debutar en el Top 100 desde 1975. Ahora, con esta victoria, trepará al menos hasta el puesto 75 del mundo, consolidando la mejor semana de su carrera.

Además, el triunfo le garantiza el ingreso directo al cuadro principal de Roland Garros, sin necesidad de disputar la clasificación, otro hito importante en su trayectoria.

Trungelliti también logró su mejor victoria en el circuito, superando a un rival del Top 20, y volvió a una semifinal ATP tras casi ocho años, desde su recordada actuación en Umag 2018. Ahora, irá por más: buscará el título en Marrakech para cerrar una historia que ya es inolvidable para el tenis argentino.

Su rival este domingo será el español Rafael Jódar, quien avanzó al último partido después de eliminar al argentino Camilo Ugo Carabelli en dos sets (6-2 y 6-1) tras una hora y tres minutos de juego.