Marco Trungelliti y una semana soñada: “Espero que falte una victoria más”

El tenista santiagueño jugará su primera final ATP en Marruecos y será Top 100 desde el lunes.

04/04/2026

El santiagueño Marco Trungelliti sigue escribiendo páginas doradas en su carrera profesional. Este sábado derrotó al italiano Luciano Darderi por 6-4 y 7-6(2) y se clasificó a la primera final ATP de su trayectoria en el ATP 250 de Marrakech.

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De esta manera, el argentino coronó una semana inolvidable que además le permitirá ingresar al Top 100 del ranking ATP, un logro histórico que alcanzará a los 36 años.

Una final histórica para el santiagueño

En busca del título, Trungelliti enfrentará este domingo al español Rafael Jódar, quien llegó a la final tras vencer al también argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-2 y 6-1.

Tras el triunfo en semifinales, Trunge se mostró ilusionado, aunque con los pies sobre la tierra: “Simplemente está pasando lo de toda la semana, espero que falte una victoria más”, expresó.

El premio al esfuerzo de toda una carrera

Además del gran resultado deportivo, Trungelliti destacó el significado personal de su ingreso al Top 100, convirtiéndose en el jugador de mayor edad en lograrlo por primera vez en más de 50 años de la Era Abierta.

“Por supuesto que lo creo, es una de las razones por las que estoy aquí. Trabajé mucho para mí, para mi equipo, mi esposa, mi hijo. Todos creímos en esto, en romper el récord, y eso es lo que hicimos”, señaló.

Un momento histórico para el deporte santiagueño

El presente de Trungelliti marca uno de los hitos más importantes para el tenis de Santiago del Estero, consolidando su trayectoria en el circuito internacional y demostrando que la perseverancia puede rendir frutos incluso en la etapa más experimentada de una carrera.

Ahora, el santiagueño irá por el paso final para coronar la mejor semana de su vida deportiva: ganar su primer título ATP y seguir haciendo historia.