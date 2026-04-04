Los homenajes para Panichelli de sus compañeros del Racing de Estrasburgo tras la lesión

El triunfo por 3-1 ante Niza estuvo cargado de emotividad porque los futbolistas del equipo francés le enviaron su apoyo al argentino, quien sufrió una lesión ligamentaria y se quedó sin chances de ir al Mundial.

04/04/2026

La grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento con la Selección Argentina, generó una fuerte repercusión tanto en el plantel nacional como en su club, el Racing de Estrasburgo.

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El delantero de 23 años quedó sin posibilidades de disputar el próximo Mundial, justo en el mejor momento de su carrera, ya que actualmente es el máximo goleador de su equipo en la Ligue 1 con 16 tantos.

Un gesto que emocionó al fútbol

En la victoria por 3-1 ante Niza, por la fecha 29 de la Ligue 1, los jugadores del conjunto francés salieron a realizar la entrada en calor con camisetas con la leyenda “Fuerza, Pani”, en apoyo al atacante argentino.

El gesto recordó al que tuvo la Selección argentina, que también lo homenajeó utilizando remeras especiales antes de disputar un partido en La Bombonera tras conocerse la lesión.

Un gol con dedicatoria especial

El homenaje continuó durante el partido cuando Julio Enciso convirtió el segundo gol del equipo dirigido por Gary O'Neil. Tras el tanto, el delantero fue hasta el banco de suplentes y mostró una camiseta con el número 9 y el apellido Panichelli, en otra clara muestra de apoyo.

Además, todos los futbolistas utilizaron un parche especial en sus camisetas y desde las redes oficiales del club publicaron una imagen de Valentín Barco y Aaron Anselmino, también integrantes del plantel, envueltos en una bandera argentina junto al mensaje “Pani” y un corazón.

El mensaje del delantero tras la operación

Luego de ser operado, Panichelli publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el acompañamiento recibido en este difícil momento.

“Agradecer al staff tanto de la AFA como Racing por la logística y las comodidades para hacer todo de la mejor manera. Al doctor Bertrand Sonnery-Cottet y su equipo, y a todos los jugadores del seleccionado por su apoyo”, expresó el delantero.

Mientras inicia su proceso de recuperación, las muestras de apoyo continúan llegando para el atacante argentino, que ahora tendrá por delante el desafío más difícil: volver más fuerte tras la lesión.