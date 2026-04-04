Sarmiento no lo pudo aguantar y cayó sobre el final en su visita a Sol de América

El Profe perdió por 1-0 en Formosa en su tercera presentación en el Torneo Federal A.
Sarmiento de La Banda sufrió una dura derrota como visitante ante Sol de América de Formosa por la tercera fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A.
El conjunto bandeño, que llegaba con la ilusión de sumar fuera de casa, recibió el golpe en los minutos finales y se volvió con las manos vacías.
El Profe, que había debutado con derrota ante Boca Unidos en Corrientes y luego empatado como local frente a Sarmiento de Resistencia, estuvo cerca de rescatar un punto en Formosa.
Sin embargo, cuando el empate parecía sellado, José Cabañas apareció a los 43 minutos del segundo tiempo para marcar el único gol del partido y darle el triunfo al equipo formoseño.
El equipo dirigido por Víctor Riggio no pudo sostener el resultado y sumó así su segunda derrota en tres presentaciones en el certamen.
Tras este traspié, Sarmiento deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en su próximo compromiso, donde buscará su primera victoria.
Por la cuarta fecha, el elenco bandeño recibirá a Juventud Antoniana de Salta, en un partido clave para comenzar a escalar posiciones en la Zona 2 y hacerse fuerte ante su gente.