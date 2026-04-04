Huracán se metió en zona de clasificación con una goleada ante Gimnasia en La Plata

El Globo fue contundente y se impuso por 3-0 ante el Lobo para mezclarse entre los ocho mejores de la Zona B del Torneo Apertura.

Hoy 18:09

Huracán consiguió una importante victoria al imponerse por 3 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Estadio Juan Carmelo Zerillo, por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Más allá de la diferencia en el marcador, el encuentro fue parejo durante largos pasajes, aunque el equipo de Parque Patricios supo aprovechar sus oportunidades y mostró mayor efectividad en los metros finales.

Huracán golpeó en los momentos justos

El Globo abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo gracias a un gran remate desde afuera del área de Ignacio Campo, quien marcó un verdadero golazo para encaminar la victoria.

Luego del tanto, ambos equipos generaron situaciones claras, pero recién a los 21 minutos del complemento Lucas Blondel amplió la ventaja tras llegar desde el fondo y definir luego de una asistencia de Óscar Cortés.

El Globo lo liquidó sobre el final

Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, Jordy Caicedo aprovechó un error defensivo a los 39 minutos del segundo tiempo y selló el 3-0 definitivo.

Con este resultado, el conjunto de Parque Patricios suma tres puntos clave que lo depositan momentáneamente en zona de clasificación a los playoffs, mientras que el Lobo sigue complicado en su lucha por meterse entre los ocho mejores de la Zona B.