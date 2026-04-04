Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 ABR 2026 | 16º
X
Locales

Tesoro ancestral en Salavina: rescataron una tinaja centenaria en Los Mistoles

La pieza arqueológica fue hallada en el monte santiagueño y trasladada bajo estrictos protocolos. Representa un valioso aporte al patrimonio cultural de la región.

04/04/2026

En un operativo que combinó seguridad y preservación histórica, efectivos de la Comisaría 39 de Los Telares y la Policía Ambiental rescataron una tinaja centenaria en el Paraje Los Mistoles, departamento Salavina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bajo la supervisión de la Comisario Insp. María del Carmen Gómez, una comitiva especializada se internó en el monte para extraer la pieza arqueológica, que había quedado recientemente al descubierto.

La tinaja, de barro y grandes dimensiones, se encuentra en buen estado de conservación y tiene una antigüedad estimada en varios siglos. Según los especialistas, habría sido utilizada por comunidades indígenas de la región para almacenar agua o alimentos, representando un importante aporte al conocimiento histórico y cultural de la provincia.

El traslado se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, dado que la pieza estaba parcialmente enterrada y su material era muy frágil. 

El hallazgo refuerza la evidencia de la presencia de poblaciones indígenas en Salavina desde tiempos ancestrales. La tinaja ya se encuentra en custodia y será analizada por expertos en patrimonio para determinar con precisión su origen y antigüedad.

Con esta acción, la comunidad local y las autoridades buscan preservar y poner en valor el patrimonio cultural santiagueño, asegurando que los tesoros históricos de la provincia sean protegidos para futuras generaciones.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción: un hombre manejaba borracho, atropelló a una motocicleta y mató a dos mujeres
  2. 2. El Estado deberá pagarle la moto que desapareció tras ser secuestrada en un operativo
  3. 3. Crédito millonario: qué dijo Virginia Gallardo tras figurar en un listado del Banco Nación
  4. 4. Marco Trungelliti cerró una semana histórica en Marrakech pese a caer en la final ante Rafael Jódar
  5. 5. Central Córdoba sufrió otro duro golpe ante Newell’s, en el Madre de Ciudades
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT