Tesoro ancestral en Salavina: rescataron una tinaja centenaria en Los Mistoles

La pieza arqueológica fue hallada en el monte santiagueño y trasladada bajo estrictos protocolos. Representa un valioso aporte al patrimonio cultural de la región.

04/04/2026

En un operativo que combinó seguridad y preservación histórica, efectivos de la Comisaría 39 de Los Telares y la Policía Ambiental rescataron una tinaja centenaria en el Paraje Los Mistoles, departamento Salavina.

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Bajo la supervisión de la Comisario Insp. María del Carmen Gómez, una comitiva especializada se internó en el monte para extraer la pieza arqueológica, que había quedado recientemente al descubierto.

La tinaja, de barro y grandes dimensiones, se encuentra en buen estado de conservación y tiene una antigüedad estimada en varios siglos. Según los especialistas, habría sido utilizada por comunidades indígenas de la región para almacenar agua o alimentos, representando un importante aporte al conocimiento histórico y cultural de la provincia.

El traslado se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, dado que la pieza estaba parcialmente enterrada y su material era muy frágil.

El hallazgo refuerza la evidencia de la presencia de poblaciones indígenas en Salavina desde tiempos ancestrales. La tinaja ya se encuentra en custodia y será analizada por expertos en patrimonio para determinar con precisión su origen y antigüedad.

Con esta acción, la comunidad local y las autoridades buscan preservar y poner en valor el patrimonio cultural santiagueño, asegurando que los tesoros históricos de la provincia sean protegidos para futuras generaciones.