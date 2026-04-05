Intensifican operativos de asistencia y contención en Maderas, Esquina, Remancito y El Saladillo

Los equipos municipales recorren diariamente las localidades de Maderas, Esquina, Remancito y El Saladillo, donde llevan adelante acciones de acompañamiento directo a los vecinos.

05/04/2026

La Comisión Municipal de La Cañada continúa desplegando un amplio operativo territorial para asistir a las familias afectadas por el desborde del río, con tareas de monitoreo permanente y trabajos de contención en distintos parajes de la zona.

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Según informaron desde la comuna, los equipos municipales recorren diariamente las localidades de Maderas, Esquina, Remancito y El Saladillo, donde llevan adelante acciones de acompañamiento directo a los vecinos, además de supervisar de manera constante el estado del agua.

En paralelo, se ejecutan trabajos técnicos de contención, como la construcción de bordes de retención, con el objetivo de mitigar el avance del agua y proteger las áreas comprometidas. Estas tareas se desarrollan con maquinaria específica y la participación coordinada del personal municipal.

El comisionado municipal, Cristian Abiakel, destacó el compromiso del equipo de trabajo y la importancia de sostener la presencia en el territorio. “Estamos recorriendo cada paraje afectado, acompañando a las familias y monitoreando la situación de manera permanente. Nuestro objetivo es llevar tranquilidad y dar respuestas concretas en este momento difícil”, expresó.

Asimismo, Abiakel remarcó la colaboración de la comunidad: “Queremos agradecer profundamente a los vecinos, que están trabajando junto a nosotros con gran solidaridad y compromiso ante esta contingencia”.

El jefe comunal también valoró el acompañamiento del Gobierno provincial en el abordaje de la emergencia: “Es fundamental el respaldo que estamos recibiendo, que nos permite fortalecer las tareas de prevención y asistencia. Este trabajo articulado es clave para dar respuestas rápidas y eficaces”.

Desde la Comisión Municipal aseguraron que los operativos continuarán de forma ininterrumpida hasta que la situación se normalice y el nivel del río descienda, garantizando así el resguardo de las familias y el seguimiento permanente de las zonas afectadas.