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Javier Milei prepara para este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada

El Presidente de la Nación tiene previsto un encuentro en Casa Rosada, con su equipo de trabajo, para reforzar la unidad dentro del Gobierno.

Hoy 00:56

El presidente Javier Milei encabezará esta semana una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en un contexto marcado por la imputación contra uno de sus funcionarios más cercanos, Manuel Adorni.

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El encuentro buscará ordenar la agenda de gobierno y, al mismo tiempo, reforzar la imagen de cohesión interna dentro del oficialismo.

La convocatoria está prevista para este lunes al mediodía y contará con la presencia de figuras centrales del entorno presidencial. Entre los asistentes confirmados se encuentran la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, entre otros funcionarios.

El objetivo formal del encuentro será avanzar en los lineamientos de la denominada “segunda etapa de gestión”, con foco en el paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo.

En ese sentido, la presencia del vocero en la mesa chica del Gabinete apunta a mostrar alineamiento interno y evitar fisuras en el equipo presidencial.

Además del encuentro general, se prevé que en los próximos días el jefe de Gabinete avance con reuniones individuales con distintos ministros y funcionarios para profundizar áreas clave de la gestión.

Entre los temas prioritarios aparecen Seguridad, Defensa y Salud, considerados estratégicos para esta nueva fase del gobierno.

Las denuncias contra el jefe de Gabinete

Adorni enfrenta cuestionamientos por la compra de propiedades, entre ellas un departamento en el barrio porteño de Caballito y una vivienda en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

También recibió críticas por vuelos a Punta del Este en aviones privados y por la presencia de su esposa en un avión oficial que trasladó a la comitiva presidencial a Nueva York.

El miércoles pasado, el jefe de Gabinete se reunió con Milei en la residencia de Olivos, donde el presidente volvió a ratificar su apoyo político.

Un día después, Adorni acompañó al mandatario en el acto realizado en Retiro por el aniversario de la guerra de Malvinas.

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