Las editoriales tucumanas tienen hasta mañana para postularse a la Feria del Libro

El Ente Cultural de Tucumán invita a las editoriales de la provincia a participar en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, con plazo de inscripción hasta el 30 de marzo.

Hoy 01:13

El Ente Cultural de Tucumán ha lanzado una convocatoria dirigida a las editoriales de la provincia para participar en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, un evento de gran relevancia literaria y cultural.

Este prestigioso evento se llevará a cabo del 23 de abril al 11 de mayo en La Rural, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contará con un stand exclusivo de Norte Cultura, donde se exhibirán y venderán libros de diversas editoriales del noroeste argentino.

Las editoriales interesadas deben completar la planilla adjunta para formalizar su participación, asegurándose de incluir libros editados entre 2024 y 2026, así como hasta cuatro títulos adicionales que consideren significativos.

Es importante destacar que el número total de ejemplares enviados no puede exceder las 100 unidades por cada sello editorial, y solo se aceptarán libros que pertenezcan al sello que realiza la postulación, excluyendo aquellos que no cumplan con este criterio.

El listado debe ser enviado en un archivo Excel al correo letras@culturadetucuman.gob.ar, incluyendo la información de contacto de la persona responsable del sello editorial.

Una vez aprobada la postulación, el Ente Cultural de Tucumán se comunicará con cada editorial para coordinar la entrega del material, así como para informar sobre las condiciones de exhibición, venta y rendición de cuentas.

Los costos relacionados con el alquiler del stand y la logística general serán asumidos por la institución organizadora, no generando gastos para las editoriales participantes, aunque la recepción del material estará sujeta a disponibilidad de espacio y a cupos limitados.