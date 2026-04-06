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El tiempo para este lunes 6 de abril en Santiago del Estero: anuncian probables tormentas y una máxima de 13ºC

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 18°C y una mínima de 13°C, con chaparrones en la madrugada y alta probabilidad de tormentas por la mañana.

Hoy 01:38

El clima se presentará inestable este lunes 6 de abril en Santiago del Estero, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa una jornada marcada por lluvias y tormentas a lo largo de todo el día.

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Según el informe oficial, se espera una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 13°C, en un contexto de condiciones húmedas y cielo mayormente cubierto.

Durante la madrugada, podrían registrarse chaparrones aislados, mientras que para la mañana se eleva la probabilidad de tormentas hasta un 70%, lo que anticipa un escenario de mayor inestabilidad.

Las precipitaciones se mantendrían durante gran parte de la jornada, por lo que no se descartan mejoras temporarias, aunque con persistencia de nubosidad y ambiente fresco.

En tanto, el pronóstico extendido indica que para el miércoles se espera una mejora en las condiciones, con una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 13°C, aunque el cielo permanecerá nublado durante todo el día.

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