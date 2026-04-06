Tucumán lidera el ranking de incautaciones de marihuana en Argentina

Durante los primeros meses del año, Tucumán se posiciona como líder en incautaciones de marihuana, evidenciando el uso de tours de compras como estrategia para camuflar grandes cargamentos de narcóticos.

Hoy 02:14

En los primeros meses de 2023, los controles realizados en Tucumán han revelado el uso de tours de compras como una táctica para ocultar grandes cantidades de marihuana. Este fenómeno se ha observado con preocupación por las autoridades locales y federales.

La ciudad salteña de Orán, conocida popularmente como El Playón, se ha convertido en un punto estratégico donde los micros de los tours de compras estacionan antes de cruzar a Bolivia. Recientemente, una mujer fue detenida en un puesto de control en Huacra, tras ser descubierta transportando 51 kilos de marihuana escondidos entre frazadas.

Este operativo ha contribuido a que Tucumán acumule un total de 451 kilos de flores de cannabis secuestrados en lo que va del año, representando más del 50% de todas las incautaciones realizadas en 2025.

La mujer, que supuestamente había viajado para adquirir mantas, fue procesada judicialmente por transporte de estupefacientes. Las autoridades confirmaron que la droga tenía como destino la provincia de Mendoza, donde se han decomisado otros 71 kilos de la misma sustancia.

El operativo se mantuvo en reserva por varios días mientras se intentaba identificar a los responsables intelectuales detrás del cargamento. Sin embargo, hasta la fecha no se han obtenido resultados significativos sobre estas indagaciones.

El uso de tours de compras como fachada para el narcotráfico ha resurgido, evidenciado por otros operativos en la región. En Huacra, se detuvieron a cinco personas que transportaban 11 kilos de cocaína, lo que subraya la persistente problemática del narcotráfico en la zona.

Las autoridades, lideradas por Jorge Dib, secretario de Lucha contra el Narcotráfico, han instado a redoblar esfuerzos para que Tucumán actúe como una barrera efectiva contra el tráfico de estupefacientes. “Esta es una prueba de que el Operativo Lapacho está corrigiendo las deficiencias en la frontera”, afirmó Dib.