Detienen a un hombre buscado en el microcentro de la ciudad

En la mañana de este martes, la División Caminantes detuvo a un hombre de 35 años buscado por la justicia desde el año pasado en el microcentro de la ciudad.

Hoy 03:30

En la mañana de este martes, personal de la División Caminantes llevó a cabo un operativo en el microcentro de la ciudad, resultando en la detención de un hombre de 35 años que era intensamente buscado por la justicia desde el año pasado.

El operativo se realizó alrededor de las 8 de la mañana en la intersección de la calle Güemes y la avenida 9 de Julio. Durante esta acción, los efectivos policiales interceptaron a un ciudadano para llevar a cabo la verificación de su identidad.

Utilizando el sistema SIGEBI, los agentes obtuvieron un resultado positivo que indicaba un pedido de aprehensión y detención en contra del individuo. Este hallazgo fue crucial para el desarrollo del operativo.

Los registros informáticos confirmaron que el sospechoso contaba con una orden de captura emitida el 14 de octubre de 2025, vinculada a una causa por “Supuesto Hurto Calificado” que se tramita en la Cámara 1ra. en lo Criminal de Resistencia.

Una vez confirmada la vigencia de la medida judicial, el hombre fue trasladado en un móvil policial hacia la División Medicina Legal para realizar el examen correspondiente.

Posteriormente, el detenido fue entregado a la Comisaría Primera Capital, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente para continuar con los trámites legales pertinentes.