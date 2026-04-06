Adolescentes en problemas: ¿y dónde están los adultos?

Detrás de los problemas de los chicos, desde grandes tragedias hasta adicciones, hay algo que faltó. Una madre pidió que le mandaran en un taxi a su hijo en coma alcohólico como si fuera un paquete. Adultescentes y otras crisis.

Hoy 04:49

Por Silvia Fesquet, en diario Clarín

Mientras la escuela de San Cristóbal, donde un alumno de 15 años mató a otro de 13, se prepara para volver a clases; mientras crecen las amenazas en otros colegios, y la violencia se dispara (ver pág. 33), son muchas las dudas que surgen: ¿qué pasó?, ¿qué falló?, ¿qué faltó? ¿cómo evitar que se repita?

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Más allá de las circunstancias puntuales del hecho citado, cualquier acto protagonizado por adolescentes reconoce otros protagonistas inevitables: los adultos a cargo; los adultos responsables. Que lo son por comisión o por omisión; por lo que hacen o por lo que dejan de hacer.

Tiempo atrás, una médica que trabajaba en un reconocido boliche nocturno de Capital contaba sus experiencias con los chicos que terminaban en el consultorio del lugar en coma alcohólico. “Antes eran los chicos que no atendían el celular. Ahora los que no lo atienden son los padres”, contaba, ante la dificultad de hallarlos para explicarles lo que había pasado con sus hijos. Una madre, a las 4 de la mañana, llegó a pedirle que le mandara al chico en un radiotaxi. “Como si fuera una encomienda”, se horrorizaba la profesional. Y agregaba que lo peor era saber que, en tres semanas, esos chicos volverían a caer en el mismo cuadro tóxico del que acababan de recuperarlos.

El italiano Narciso Mostarda, neuropsiquiatra infantil definió: “El problema no son los adolescentes sino los adultos que no pueden ejercer su función educativa. Aquellos a quienes podemos definir como adultescentes”. En su libro “Sociedad adolescente. Padres e hijos en la época de la identidad perdida” habla de la etapa inmadura en que han quedado muchos adultos, lo que hace que los jóvenes “deban lidiar con figuras que no son capaces de gestionar los procesos relacionales de forma responsable”.

Uno de los ejemplos que cita es la intolerancia de los padres ante una mala nota de sus hijos, culpando a los docentes o al sistema educativo en lugar de ayudar a los chicos a aceptar el error o el fracaso como parte del aprendizaje. Mostarda señala que los chicos están, así, cada vez más solos; habla de la Generación S (por smartphones, sexting, redes sociales y soledad) y advierte que, de seguir sin escuchar a los hijos, acompañándolos y haciéndolos sentir seguros, estaremos creando otra generación de adultos inmaduros.

El psicólogo especialista en educación Mario Izcovich decía ayer en una entrevista de Ricardo Braginski en Clarín: “Un problema central es la autoridad, que hoy se delega: los padres esperan que la escuela ponga orden, y la escuela delega en los padres la continuidad educativa con los deberes”. Y señalaba la necesidad de un psicólogo en todas las escuelas, para escuchar en serio y ayudar a reflexionar a los que sufren, educadores y alumnos. Ayuda, sí, pero de gente realmente capacitada para brindarla.

La salud mental es otra gran ausente en el debate. Un trabajo de la consultora Moiguer sobre los jóvenes, el año pasado, detectó que el 65% de quienes tienen entre 15 y 25 años había experimentado en los últimos doce meses depresión, ansiedad o angustia, frente al 39% de los mayores de 30, o el 25% de los que superaban los 50.

El último relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA registró que el 6,5% de los argentinos tiene riesgo de padecer un trastorno mental, frente al 4,9% de marzo de 2020. El riesgo es mayor en el segmento de menor edad. Quienes tienen entre 18 y 20 años ostentan también los niveles más altos de depresión y ansiedad, en tanto entre los 18 y los 29 años los puntajes de riesgo suicida son significativamente más elevados que en el resto de los segmentos.

Hay muchas tareas pendientes. En palabras del pediatra y psicoanalista británico Daniel Winnicott, “donde existe el desafío de un joven en crecimiento, que haya un adulto para encararlo. Y no es obligatorio que ello resulte agradable”.