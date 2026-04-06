Giro en el tablero global: cómo cambian las perspectivas para la Argentina

En un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas y shocks en el precio de la energía, Argentina enfrenta un escenario dual: presión inflacionaria en el corto plazo y una ventana estratégica para fortalecer su perfil exportador y financiero en el mediano.

Hoy 04:43

Por María Laura Nazarian, en diario Ámbito

El resurgimiento de conflictos geopolíticos, con Estados Unidos nuevamente involucrado en Medio Oriente, reconfigura el mapa económico global y obliga a los mercados emergentes a recalibrar expectativas. Argentina no es la excepción: el impacto se siente tanto en variables financieras como en la economía real.

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Uno de los primeros canales de transmisión es el precio del petróleo. En contextos de conflicto, la energía suele reaccionar al alza, elevando el costo de insumos clave para la producción y la logística. En una economía como la argentina, altamente sensible a los precios relativos, esto se traduce rápidamente en mayores costos de transporte, presión sobre bienes y servicios, y eventualmente en una aceleración inflacionaria si la tendencia se sostiene.

Este fenómeno no ocurre en el vacío. La suba de la energía también impacta en las tasas globales y en la percepción de riesgo. En consecuencia, los activos financieros tienden a operar con mayor volatilidad, especialmente en mercados como el argentino, donde el riesgo país aún se ubica en niveles elevados. La cautela de los inversores se refleja en spreads más amplios y en una menor predisposición a financiar economías emergentes a tasas competitivas.

El doble filo: riesgos y oportunidades para Argentina

Sin embargo, el mismo shock que genera tensión también abre oportunidades. Argentina cuenta con ventajas comparativas en sectores estratégicos como energía y agroindustria. Un contexto de precios internacionales elevados puede traducirse en mayores exportaciones, ingreso de divisas y fortalecimiento del frente externo.

Este flujo adicional de dólares es clave para sostener la estabilidad cambiaria y avanzar en la acumulación de reservas.

Aquí aparece una de las principales tensiones actuales: pese a la compra de divisas por parte del Banco Central, las reservas no logran consolidar una tendencia alcista significativa. Esto responde, en gran medida, a una decisión estratégica: evitar convalidar tasas elevadas en el mercado internacional para refinanciar deuda en un contexto de alta volatilidad y riesgo país. En otras palabras, el Gobierno prioriza el timing financiero, esperando condiciones más favorables antes de volver a emitir.

Claves hacia adelante: estrategia e inversión

De cara a los próximos meses, el escenario exige una lectura fina. La evolución del conflicto geopolítico será determinante para anticipar el comportamiento de las commodities, las tasas internacionales y el apetito por riesgo. Para Argentina, esto implica no solo gestionar los riesgos, sino también capitalizar las oportunidades.

En este contexto, la clave para empresas e inversores estará en identificar qué sectores y activos tienen mayor capacidad de capturar valor en un mundo más fragmentado y volátil. No se trata solo de diversificar, sino de construir carteras con convicción: entender el ciclo, conocer los instrumentos disponibles —tanto en pesos como en dólares— y tomar decisiones con información, no con urgencia.