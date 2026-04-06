Cómo actuar ante el robo de un celular: pasos a seguir

En Argentina, se reportan más de 200.000 robos de celulares anualmente, lo que convierte este tema en una preocupación común. Saber qué hacer en caso de un robo puede ayudar a mitigar el impacto y recuperar el dispositivo.

Hoy 06:12

En el contexto de temas varios, es fundamental saber qué hacer si te roban el celular. En los últimos años, el robo de teléfonos móviles ha aumentado considerablemente, convirtiéndose en un problema habitual en las ciudades argentinas.

Cuando te das cuenta de que tu celular ha sido robado, lo primero que debes hacer es bloquear tu línea telefónica. Puedes llamar a tu proveedor de servicios de telefonía móvil para que desactive la línea y evite que el ladrón pueda hacer uso de ella.

A continuación, es recomendable usar aplicaciones de rastreo para intentar localizar tu celular. Muchos dispositivos tienen esta función integrada, como 'Buscar mi iPhone' para dispositivos Apple o 'Encontrar mi dispositivo' en Android, que pueden ayudarte a ubicar tu celular en un mapa.

Si logras localizar el celular, es crucial que no intentes recuperarlo por tu cuenta. En su lugar, informa a la policía sobre su ubicación exacta y permite que ellos se encarguen de la situación. Actuar de manera impulsiva puede poner en riesgo tu seguridad.

Además, es importante cambiar las contraseñas de tus cuentas de redes sociales y aplicaciones bancarias. De esta manera, proteges tu información personal y evitas que el ladrón tenga acceso a tus datos sensibles.

Finalmente, no olvides denunciar el robo ante las autoridades. Esto no solo es un paso legal necesario, sino que también puede ser útil para futuras investigaciones sobre el robo de celulares en tu área.