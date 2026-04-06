Mckenna Grace apuesta al streaming tras un paso irregular por los cines con "Regretting You"

La actriz protagoniza una adaptación de Colleen Hoover que superó los 90 millones de dólares, pero no convenció a la crítica y ahora busca una nueva audiencia en Prime Video.

Hoy 07:33

Mckenna Grace vuelve a posicionarse en el centro de la escena con Regretting You, una adaptación de la novela de Colleen Hoover que, tras un desempeño moderado en cines, llegará al streaming como una nueva oportunidad para ampliar su alcance.

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La película, en la que interpreta a Clara Grant, se estrenará en Prime Video el 24 de abril de 2026, luego de haber pasado por salas con una recaudación global de más de 90 millones de dólares. Si bien la cifra resulta significativa, el film no logró consolidarse como un éxito contundente en taquilla.

Mckenna Grace

El proyecto representa un nuevo paso en la carrera de Grace dentro del género dramático. La historia se centra en el vínculo entre Clara y su madre, atravesado por un accidente trágico que expone secretos y traiciones familiares, un registro emocional que pone a prueba el rango interpretativo de la actriz.

A pesar del interés generado por el material original —una novela popular de Hoover—, la recepción crítica fue mayoritariamente negativa. Regretting You cuenta con apenas un 29% de aprobación en Rotten Tomatoes, lo que refleja un consenso desfavorable entre los especialistas.

Sin embargo, algunas voces destacaron aspectos del film y, en particular, su carga emocional. Entre ellas, el crítico Jonathan Sim señaló que la película resulta “melodramática y por momentos conmovedora”, valorando su intento de abordar los vínculos entre generaciones.

Mckenna Grace

El elenco que acompaña a Grace incluye a Allison Williams, Mason Thames, Dave Franco y Scott Eastwood, en una producción dirigida por Josh Boone, responsable de The Fault in Our Stars, otro título vinculado al drama romántico juvenil.

El desembarco en streaming aparece como una instancia clave para redefinir el recorrido de la película y su impacto en el público. En ese contexto, Mckenna Grace busca consolidar su presencia en proyectos de mayor escala, combinando visibilidad comercial con desafíos interpretativos en historias de fuerte carga emocional.