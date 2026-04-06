Zendaya corta su racha en taquilla tras ocho años, pero mantiene su peso en la industria

La actriz no logró el debut en el N.º 1 con su última película, aunque sostiene cifras sólidas y prepara su próximo gran estreno con Christopher Nolan.

Hoy 07:27

Zendaya puso fin a una racha de ocho años liderando la taquilla estadounidense en sus estrenos, luego de que su nueva película, The Drama, debutara en el tercer puesto durante el fin de semana de Pascua.

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El film, producido por A24, recaudó 14 millones de dólares en sus primeros tres días en Estados Unidos, quedando por detrás de Project Hail Mary, protagonizada por Ryan Gosling, y de la animada The Super Mario Galaxy Movie. Se trata de la primera vez desde 2018 que una película de la actriz no alcanza el N.º 1 en su debut, desde el estreno de Smallfoot.

Zendaya

Entre 2018 y la actualidad, Zendaya había logrado posicionar seis películas consecutivas en el primer lugar de la taquilla doméstica, incluyendo títulos de alto perfil como Dune, Spider-Man, Space Jam: A New Legacy y Challengers. En comparación, The Drama quedó 600 mil dólares por debajo del debut de Challengers.

Según datos de Box Office Mojo, la recaudación exacta del fin de semana de estreno fue de 14.380.197 dólares en 3.087 salas, con una distribución de 6,4 millones el viernes, 4,6 millones el sábado y 3,3 millones el domingo.

A pesar de no alcanzar el primer puesto, el desempeño del film se mantiene dentro de parámetros competitivos. Con un presupuesto de 28 millones de dólares, la película obtuvo una audiencia mayoritariamente femenina (68%) y un 80% de espectadores menores de 35 años, consolidando el perfil de público habitual de la actriz.

En cuanto a la recepción, The Drama logró un 77% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes y un 81% del público, mientras que CinemaScore le otorgó una calificación de B, levemente inferior al B+ de Challengers.

A nivel global, el estreno alcanzó entre 25 y 28 millones de dólares, con Reino Unido y Francia como principales mercados internacionales. El punto de equilibrio del proyecto se estima en torno a los 70 millones de dólares, por lo que su evolución en las próximas semanas será clave.

Zendaya

El desempeño también se inscribe en la lógica de A24, cuyos lanzamientos pueden tener recorridos sostenidos en el tiempo. Un caso reciente es Materialists, que debutó con 11,3 millones y finalizó su recorrido con 107,9 millones a nivel mundial.

Mientras tanto, Zendaya ya tiene en agenda su próximo desafío: será protagonista de The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan, con estreno previsto para el 17 de julio, en lo que se perfila como uno de los lanzamientos más relevantes de su carrera reciente.