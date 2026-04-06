Blake Lively mantiene su denuncia por represalias y apunta contra la "violencia digital"

La actriz irá a juicio por los cargos que siguen en pie, tras el rechazo de la mayoría de sus acusaciones, y asegura que el caso trasciende lo personal.

Hoy 07:46

Blake Lively confirmó que continuará adelante con su demanda judicial y centrará su planteo en las represalias y la violencia digital, luego de que la Justicia desestimara la mayoría de los cargos presentados contra su coprotagonista Justin Baldoni.

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A través de un mensaje público, la actriz sostuvo que el proceso judicial sigue vigente y que el eje de la causa será analizado por un jurado en las próximas semanas. “Inicié este caso por las represalias constantes que enfrenté al pedir un entorno laboral seguro”, afirmó.

El fallo del juez Lewis Liman dejó sin efecto 10 de los 13 cargos, incluyendo acoso sexual, difamación y conspiración. No obstante, habilitó que avance el juicio por represalias, colaboración en represalias e incumplimiento de contrato, aspectos que ahora concentran la estrategia legal de Lively.

Justin Baldoni y Blake Lively.

Según la resolución, la actriz no pudo encuadrar la denuncia por acoso sexual bajo la legislación federal debido a su condición de contratista independiente, ni bajo la ley de California porque la producción se realizó en otro estado. Sin embargo, el tribunal consideró que existen elementos suficientes para evaluar si hubo consecuencias ilegales tras sus denuncias, lo que será definido en juicio.

En su descargo, Lively cuestionó la interpretación del caso como un conflicto mediático y remarcó que el problema es más amplio. “La violencia digital es real y es una forma de abuso que afecta a muchas personas, no solo a figuras públicas”, expresó.

Blake Lively

La actriz también denunció haber sido blanco de una campaña de desprestigio en redes, presuntamente impulsada tras sus reclamos durante la producción. En ese sentido, su entorno profesional respaldó su postura y destacó el impacto del caso en la visibilización de estas prácticas.

Mientras avanza el proceso, las partes fueron convocadas a una nueva instancia para revisar posibles acuerdos, aunque el escenario cambió tras la reciente decisión judicial. El juicio, previsto para mayo, será el espacio donde Lively buscará sostener su versión y exponer públicamente los hechos denunciados.