El Gobierno bonaerense formalizó aumentos salariales para policías y penitenciarios

El Gobierno bonaerense oficializó la actualización de sueldos para el personal policial y del Servicio Penitenciario mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que fija nuevos valores con aplicación retroactiva a agosto y octubre de 2025. La medida contempla básicos, adicionales y compensaciones vinculadas al equipamiento. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO A través del Decreto N° 246/2026, la administración provincial estableció la nueva política salarial para las fuerzas de seguridad, luego de varios meses de demora. La norma define los haberes actualizados tanto para efectivos de la Policía como del Servicio Penitenciario Bonaerense.

En detalle, se fijaron nuevos sueldos básicos para los distintos subescalafones de la Policía bonaerense, abarcando las áreas de Comando, General, Profesional, Administrativo, Técnico y de Servicios, además del sistema de emergencias 911. La actualización deja afuera al personal civil.

Al mismo tiempo, se actualizaron los montos de bonificaciones remunerativas no bonificables que perciben los efectivos, en el marco de normativas vigentes como los decretos N° 1629/10 y N° 1254/10, que regulan componentes específicos del salario.

Para el Servicio Penitenciario Bonaerense, el decreto aplica un criterio similar. Se definieron nuevos básicos para los escalafones del cuerpo general, profesional, técnico, administrativo y auxiliar, así como para los aspirantes en formación, según lo establecido en los anexos de la norma.

También se ajustaron las bonificaciones particulares del sector penitenciario, contempladas en decretos previos, consolidando una recomposición que alcanza tanto los ingresos fijos como los adicionales. La medida apunta a unificar pautas con el resto de la administración pública provincial.

Otro de los puntos incluidos es la actualización de la compensación por mantenimiento de uniformes, vestimenta y equipos. Este concepto, que impacta en los gastos operativos del personal en actividad, también tendrá carácter retroactivo y excluye a cadetes de ambas fuerzas.

El decreto cuenta con aval técnico de distintas áreas del Ministerio de Economía y de organismos de control como la Contaduría General, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno, lo que respalda su encuadre administrativo.

La norma lleva las firmas del gobernador Axel Kicillof y de los ministros de Economía, Seguridad, Justicia y Gobierno, y establece su comunicación a los organismos previsionales. La aplicación efectiva quedará sujeta a la liquidación de haberes con los nuevos valores.