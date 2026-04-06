"La repercusión de los actos de corrupción depende del bolsillo de la gente"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama.

Hoy 08:19

El periodista económico Osvaldo Granados sostuvo en su columna de este lunes para Radio Panorama que la percepción social de la corrupción en la Argentina está directamente vinculada a la situación económica de la población, al tiempo que analizó variables actuales como la inflación, el consumo y el comportamiento del dólar.

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“En todos los gobiernos vi corrupción, en algunos más desbordante, en otros no”, afirmó, y remarcó que este tipo de situaciones han sido una constante a lo largo del tiempo. En ese sentido, explicó que el impacto público de estos hechos depende en gran medida del poder adquisitivo de la sociedad.

Granados ejemplificó con distintos períodos históricos: “En los primeros años de Menem podía pasar cualquier cosa, pero como a la gente le iba bien, no les importaba”. Sin embargo, aclaró que ese escenario cambió con el tiempo, al igual que durante la gestión de Néstor Kirchner, cuyos primeros años calificó como positivos en términos económicos.

En cuanto a la actualidad, señaló que la inflación podría mostrar una desaceleración en marzo, según estimaciones de bancos internacionales, aunque advirtió que persisten tensiones en los precios. Entre los datos destacados, mencionó que el consumo de carne cayó un 40% debido a los aumentos.

También indicó que, si bien el precio de los combustibles se mantiene estable, en abril podrían registrarse subas indirectas en productos derivados, como plásticos y otros insumos de uso cotidiano.

Respecto a la actividad económica, subrayó que las provincias con desarrollo minero presentan un mejor desempeño gracias a inversiones y generación de empleo, aunque aclaró que la recuperación general no avanza al ritmo esperado.

En el plano cambiario, explicó que el Banco Central continúa comprando dólares, lo que genera presión en el mercado, aunque consideró que la economía sigue dentro de parámetros previsibles.

Finalmente, Granados advirtió sobre las dificultades estructurales del país: “No es fácil cambiar la matriz económica”, señaló, y explicó que ese proceso implica que muchos sectores deban reconvertirse. En ese contexto, también alertó que hay salarios que no alcanzan y planteó la necesidad de moderar los aumentos en servicios para aliviar la situación de los ingresos.