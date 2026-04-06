Bregman criticó la próxima sesión en Diputados y habló de un clima “podrido”

La diputada del Frente de Izquierda cuestionó la reforma de la Ley de Glaciares y denunció presuntos hechos de corrupción vinculados al oficialismo.

Hoy 09:22

La diputada nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, lanzó duras críticas contra la próxima sesión en la Cámara de Diputados y advirtió que el escenario político “huele a podrido, y mucho”.

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A través de sus redes sociales, la legisladora sostuvo que es “muy grave” lo que ocurrirá esta semana en el Congreso, en referencia al tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por el oficialismo.

En ese contexto, Bregman apuntó directamente contra el Gobierno nacional y denunció una serie de presuntos hechos de corrupción. Entre ellos, mencionó el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA y el supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“A $LIBRA se le suman las coimas en ANDIS, el ‘3%’, el escándalo de Adorni y los créditos del Banco Nación… y la lista podría seguir”, expresó. Además, cuestionó que “el Presidente y sus funcionarios no vendrán al Congreso a dar explicaciones sobre estos hechos”.

La diputada también criticó con dureza la iniciativa para modificar la Ley de Glaciares y la vinculó con intereses económicos. “Es una provocación que se pretenda avanzar como si nada, como si se pudiese fingir normalidad cuando ha estallado un nuevo escándalo de corrupción”, afirmó.

En la misma línea, advirtió sobre el impacto ambiental del proyecto y aseguró que se trata de “una iniciativa que destruye el ambiente, nuestros territorios, el agua y las comunidades”.

Por otro lado, Bregman cuestionó el rol de los gobernadores y del peronismo, al plantear interrogantes sobre su posicionamiento frente al debate: “¿Ordenarán dar quórum? ¿Harán lo mismo que con la reforma laboral?”, lanzó.

Finalmente, remarcó que las provincias donde avanzó la megaminería en las últimas décadas “tienen poco para mostrar” y sostuvo que, lejos de generar desarrollo, “la pobreza creció mientras las ganancias quedaron en manos de las empresas y el daño ambiental en los territorios”.