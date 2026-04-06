Milei habló de la guerra en Irán: "Apoyo absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel"

El Presidente dio una entrevista a un medio español y respaldó la ofensiva contra el régimen teocrático. Además criticó a Pedro Sánchez y volvió a fijar posición sobre el aborto y la eutanasia.

Hoy 10:38

El presidente Javier Milei expresó su respaldo a la acción de Estados Unidos e Israel en medio de la ofensiva militar contra el régimen teocrático de Irán y tras una semana de máxima tensión diplomática. “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”, afirmó en una extensa entrevista concedida al diario español El Debate, realizada por el periodista Bieito Rubido y publicada en dos entregas, el domingo y el lunes.

Milei explicó que, en su visión, Israel “es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar”. Añadió: “A mí no me importa lo que diga la prensa internacional socialista y las aberraciones y mentiras que dicen acerca de Bibi Netanyahu”. El presidente definió a Israel como “el bastión de Occidente” y sostuvo que “Occidente es la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos y la cultura judeocristiana. Israel es la base de la cultura judeocristiana”. Desde ese enfoque, vinculó el conflicto con una disputa de valores: “Si usted le pega a Israel, le está pegando a los valores judeocristianos y de ahí le pega al capitalismo”.

La declaración de apoyo de Milei se produce en un contexto de escalada en Medio Oriente y de recientes decisiones del Gobierno argentino frente al régimen iraní. La Justicia argentina atribuye a Irán el patrocinio de los dos atentados terroristas más graves ocurridos en el país: el ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y el atentado contra la AMIA en 1994. Ambas investigaciones avanzaron sobre la hipótesis de la participación de funcionarios iraníes y de la organización Hezbollah en la planificación de los ataques.

Durante los últimos días, la relación bilateral entre Buenos Aires y Teherán alcanzó su punto de mayor tensión. El Gobierno argentino declaró “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria iraní, decisión que generó una inmediata reacción del régimen islámico y derivó en un conflicto diplomático abierto. La crisis escaló con la expulsión del encargado de negocios de Irán en la Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, luego de que la Cancillería argentina lo declarara persona non grata. La medida fue comunicada por el canciller Pablo Quirno y se concretó este fin de semana, en el momento de mayor tensión bilateral.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní emitió comunicados de tono duro tras la decisión argentina de incluir a la Guardia Revolucionaria en el registro de organizaciones terroristas, advirtiendo sobre las posibles consecuencias. La respuesta del Gobierno argentino reforzó su posicionamiento frente al régimen de Teherán y mantuvo la línea adoptada en las últimas semanas.