Guerra en Medio Oriente: Israel ataca el mayor yacimiento de gas del mundo en Irán

El ataque pone en entredicho las negociaciones destinadas a lograr un alto el fuego.

Hoy 10:20

Israel atacó una planta petroquímica clave en el enorme yacimiento de gas natural de South Pars (Pars Sur), en Irán, y mató a un alto comandante de la Guardia Revolucionaria, poniendo en entredicho las negociaciones destinadas a lograr un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos y Teherán.

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó lo que calificó como "un poderoso ataque contra la mayor planta petroquímica de Irán", responsable de la mitad de la producción petroquímica del país. El portavoz militar israelí, el teniente coronel Nadav Shoshani, afirmó que Irán no tendría "ninguna inmunidad" mientras avanzan las conversaciones.

"Esto representa un duro golpe económico para el régimen iraní, con pérdidas de decenas de miles de millones de dólares", sentenció el titular de Defensa israelí.

El yacimiento de gas, compartido con Qatar, es el más grande del mundo y se encuentra bajo las aguas del Golfo Pérsico.

Descubierto en 1990, South Pars queda a unos 100 kilómetros de la costa iraní, frente a Asaluyé, donde se concentran refinerías y plantas de procesamiento.

La Casa Blanca no respondió de inmediato al ser consultada sobre el ataque.

Tras el ataque israelí de marzo contra South Pars, Trump declaró que Israel no volvería a atacarlo, pero advirtió que si Irán continuaba atacando la infraestructura energética de Qatar, Estados Unidos tomaría represalias y "destruiría por completo" el yacimiento.

La agencia de noticias iraní Tasnim proporcionó este lunes información actualizada sobre el ataque.

Las plantas petroquímicas de Asaluyeh, incluidas Jam y Damavand, fueron atacadas.

Las empresas Mobin y Damavand, que suministraban electricidad, agua y oxígeno a las plantas petroquímicas de Asaluyeh, también fueron blanco del ataque.

La planta petroquímica de Pars se encuentra a salvo y no sufrió daños.

El ultimátum de Trump

Se acerca el plazo que Trump ha fijado para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, mientras los mediadores se esfuerzan por lograr que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo sobre una nueva propuesta de alto el fuego.

Este lunes, también se escucharon explosiones en Teherán y aviones volando a baja altura durante horas mientras la capital era bombardeada. Una densa columna de humo negro se elevaba cerca de la plaza Azadi tras un ataque aéreo contra la Universidad Tecnológica Sharif.

Según medios estatales iraníes y el ministro de Defensa de Israel, entre los fallecidos en uno de los ataques contra Teherán se encontraba el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, el general de división Majid Khademi.

El ejército israelí también informó de la muerte de Asghar Bakeri, líder de la unidad encubierta de la Fuerza Quds, perteneciente a la Guardia Revolucionaria iraní.

Misiles iraníes impactaron en Haifa, ciudad del norte de Israel, donde se hallaron cuatro personas muertas entre los escombros de un edificio residencial.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el pasado 28 de febrero tras fracasar una serie de rondas negociadoras para desactivar el plan nuclear iraní y su programa de misiles. En el ataque murió el máximo líder el ayatollah Ali Khamenei. Teherán respondió con una masiva andanada de ataques con drones y misiles balísticos en todo el Golfo y cerrando el paso del Estrecho de Ormuz.