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SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ABR 2026 | 15º
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Mascotas

Buscan a Momo, una gata perdida en el barrio Lomas del Golf

Sus dueños piden ayuda para encontrarla y destacan su collar característico. Cualquier información puede comunicarse al 3624-039786.

Hoy 11:09

La familia de Momo, una gata de pelaje tricolor, reportó su desaparición en el barrio Lomas del Golf y pidió la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. 

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La mascota lleva un collar característico con una placa identificatoria, elemento clave para su rápida identificación.

Desde el entorno familiar solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre el animal se comunique al teléfono 3624-039786.

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