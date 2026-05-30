Emprendedores mexicanos crean cuero de cactus para una moda sostenible

Los emprendedores mexicanos Adrián López Velarde y Marte Cázarez desarrollaron Desserto, un material innovador derivado del cactus que ofrece una solución sostenible para diversas industrias como la moda y el diseño automotriz.

Hoy 05:31

En un esfuerzo por transformar la industria de la moda, dos emprendedores mexicanos han creado Desserto, un material que simula el cuero pero que proviene del nopal, una planta emblemática de México. Este innovador cuero de cactus es vegano y busca ofrecer una alternativa más ecológica, evitando la crueldad animal asociada con el cuero tradicional.

La propuesta de Adrián López Velarde y Marte Cázarez ha captado la atención global, ya que convierte una planta común en un material versátil y sostenible. Desserto es ideal para moda, accesorios, y diseño interior, destacándose como una opción viable frente a materiales de origen animal y plásticos.

El nopal, utilizado en la producción de Desserto, es particularmente adecuado debido a su resistencia y bajo requerimiento hídrico, lo que lo convierte en una opción sostenible en zonas áridas como Zacatecas, donde se cultiva. Este enfoque no solo favorece el medio ambiente, sino que también responde a una creciente demanda en industrias conscientes del impacto ambiental.

La visión de los creadores es clara: competir en el mercado del diseño con un material que no solo sea estéticamente atractivo, sino también funcional y ético. Desserto ha sido reconocido por su calidad y suavidad al tacto, logrando posicionarse como un referente en el uso de materiales vegetales en la moda.

Uno de los aspectos más destacados de Desserto es su carácter vegano, lo que lo hace particularmente atractivo para marcas que buscan alternativas al cuero animal. Este material se ha alineado con la tendencia de consumo responsable, favorecido por un público cada vez más consciente de sus elecciones.

Marcas internacionales como Fossil han adoptado este material en sus colecciones, destacando su línea de productos veganos elaborados con cactus. Además, en el sector automotriz, se han explorado colaboraciones con empresas como Mercedes-Benz, abriendo nuevas posibilidades para el uso de Desserto en interiores automotrices.

El potencial del cactus como materia prima no solo radica en su resistencia, sino también en su capacidad de contar una historia que une sostenibilidad y tradición mexicana. Desserto representa una forma innovadora de pensar sobre el diseño y la producción, destacándose en un mercado cada vez más enfocado en la responsabilidad ambiental.