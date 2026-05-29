Instituto y Lanús se juegan el pase a octavos de la Copa Argentina en Rosario

La Gloria y el Granate se enfrentarán este sábado desde las 18 en el estadio Marcelo Bielsa por los 16avos de final del certamen federal. El ganador chocará con Platense.

Hoy 06:00

Instituto de Córdoba y Lanús protagonizarán este sábado un atractivo duelo por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputará desde las 18 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y definirá al rival de Platense en la próxima instancia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

La “Gloria” llega con el envión anímico que significó eliminar a Atlanta por 2-0 en Rafaela, en un partido donde mostró solidez y buenos momentos ofensivos para avanzar sin mayores complicaciones.

Sin embargo, el semestre de Instituto en el torneo local fue irregular. El equipo cordobés tuvo dificultades para sostener una línea de rendimiento constante y mostró varios problemas defensivos que terminaron alejándolo rápidamente de los puestos de protagonismo.

Por eso, sin competencias internacionales en el calendario, la Copa Argentina aparece como el gran objetivo inmediato para intentar cerrar la primera parte del año con mejores sensaciones y proyectar un segundo semestre más competitivo.

Del otro lado estará un Lanús que también necesita reafirmarse. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino dejó en el camino a Sarmiento de La Banda en su debut y buscará sostener el favoritismo que suele asumir en este tipo de cruces eliminatorios.

El “Granate” alternó buenos pasajes futbolísticos con momentos de irregularidad durante el semestre y quedó lejos de la pelea importante en el torneo local antes de lo esperado. Aun así, cuenta con un plantel de experiencia y jerarquía ofensiva que lo convierte en uno de los candidatos de la competencia.

Además, el elenco del sur bonaerense afrontará un semestre cargado de desafíos internacionales. Tras finalizar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, deberá disputar los playoffs de la Copa Sudamericana frente a Cienciano.

Con este panorama, la clasificación en la Copa Argentina también aparece como una prioridad para fortalecer el proyecto futbolístico de cara a la segunda parte de la temporada.

Instituto vs. Lanús: datos del partido