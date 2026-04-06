SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ABR 2026 | 15º
EDESE anticipó cortes en el servicio eléctrico por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:42

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad de La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Martes 7 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de El Zanjón (dpto. Capital) y Tapso (dpto. Choya); de 13:30 a 16:30 hs afectando a la localidad de La Calera (dpto. Choya) y de 15:00 a 18:00 hs afectando al barrio Parque Industrial de la ciudad de La Banda.

Miércoles 8 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Quebracho Coto. (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de El Jarillal y Campo Alegre. (dpto. Silipica); de 10:0 0a 13:00 hs afectando a la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda) y de 10:30 a 13:30 hs afectando a la localidad de Horcos Tucucuna y Ramírez de Velazco. (dpto. Quebrachos).

