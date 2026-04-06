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Lluvias en Añatuya: qué esperar del clima este lunes 6 de abril de 2026

Los añatuyenses deben prepararse para un día de lluvias moderadas acompañado de temperaturas frescas. El clima inestable persistirá durante los próximos días.

Hoy 08:17

En la jornada de hoy, los habitantes de Añatuya se despiertan con una llovizna persistente que acompaña la mañana. La temperatura actual ronda los 16.1 °C, lo que genera una sensación térmica similar debido a la alta humedad del 89%.

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El viento sopla desde el sureste a 14.4 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique a medida que avanza el día. Esta combinación de factores climáticos mantiene a la población en alerta y con la necesidad de abrigarse.

El pronóstico indica que durante el día de hoy, Añatuya experimentará lluvia moderada, con temperaturas que oscilarán entre los 16 °C de mínima y los 17.3 °C de máxima. Los añatuyenses deberán estar preparados para posibles precipitaciones a lo largo de todo el día.

Para mañana, el clima mejorará ligeramente, con un pronóstico de cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán desde los 12.3 °C hasta los 25.4 °C. Este cambio permitirá un respiro a los habitantes que han estado lidiando con la lluvia.

El miércoles, el sol hará su aparición con un pronóstico soleado y temperaturas que oscilarán entre los 12.2 °C de mínima y 26.1 °C de máxima. De esta manera, el clima en Añatuya comenzará a estabilizarse, marcando el fin de un periodo de inclemencias.

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