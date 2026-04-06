Lluvias en Añatuya: qué esperar del clima este lunes 6 de abril de 2026

Los añatuyenses deben prepararse para un día de lluvias moderadas acompañado de temperaturas frescas. El clima inestable persistirá durante los próximos días.
En la jornada de hoy, los habitantes de Añatuya se despiertan con una llovizna persistente que acompaña la mañana. La temperatura actual ronda los 16.1 °C, lo que genera una sensación térmica similar debido a la alta humedad del 89%.
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El viento sopla desde el sureste a 14.4 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique a medida que avanza el día. Esta combinación de factores climáticos mantiene a la población en alerta y con la necesidad de abrigarse.
El pronóstico indica que durante el día de hoy, Añatuya experimentará lluvia moderada, con temperaturas que oscilarán entre los 16 °C de mínima y los 17.3 °C de máxima. Los añatuyenses deberán estar preparados para posibles precipitaciones a lo largo de todo el día.
Para mañana, el clima mejorará ligeramente, con un pronóstico de cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán desde los 12.3 °C hasta los 25.4 °C. Este cambio permitirá un respiro a los habitantes que han estado lidiando con la lluvia.
El miércoles, el sol hará su aparición con un pronóstico soleado y temperaturas que oscilarán entre los 12.2 °C de mínima y 26.1 °C de máxima. De esta manera, el clima en Añatuya comenzará a estabilizarse, marcando el fin de un periodo de inclemencias.