Javier Milei recibe este lunes a José Antonio Kast en Casa Rosada para avanzar en una agenda común

El presidente chileno realiza su primer viaje oficial al exterior desde que asumió el 11 de marzo y busca fortalecer la sintonía ideológica con el Gobierno argentino.

Hoy 07:39

El presidente Javier Milei recibirá este lunes desde las 10 en la Casa Rosada a su par chileno, José Antonio Kast, en el marco de su primer viaje oficial al exterior desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo.

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El encuentro tiene como principal objetivo consolidar una alianza política en la región, basada en la fuerte coincidencia ideológica entre ambos mandatarios, especialmente en materia económica, seguridad e inmigración.

La visita también se enmarca en una tradición diplomática entre ambos países, ya que los presidentes chilenos suelen elegir Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir. Esto mismo ocurrió con Gabriel Boric, quien viajó a la Argentina durante la gestión de Alberto Fernández.

En ese contexto, la reunión entre Milei y Kast marca un cambio en la relación bilateral, dejando atrás las tensiones registradas durante el gobierno del centroizquierdista Boric en Chile.

Ambos líderes comparten una visión económica liberal, promueven la reducción del Estado y mantienen posturas similares en temas clave como la inmigración y la seguridad. Además, coinciden en espacios internacionales como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Kast arribó al país este domingo por la noche acompañado por una comitiva integrada por el canciller Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y el dirigente de la UDI, Juan Antonio Coloma.