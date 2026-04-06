Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria murió en un ataque aéreo

Majid Khademi se desempeñaba como jefe de la Organización de Protección de Inteligencia y de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Hoy 06:20

Bombardeos de Estados Unidos e Israel mataron este lunes al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, según informó el propio cuerpo militar.

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La Guardia Revolucionaria anunció que Majid Khademi murió en un ataque aéreo, de acuerdo con un comunicado difundido por la agencia Tasnim. Khademi se desempeñaba como jefe de la Organización de Protección de Inteligencia y de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Israel no emitió comentarios de inmediato sobre el ataque, en medio de la escalada del conflicto en la región.