Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 ABR 2026 | 15º
X
Mundo

Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria murió en un ataque aéreo

Majid Khademi se desempeñaba como jefe de la Organización de Protección de Inteligencia y de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Hoy 06:20

Bombardeos de Estados Unidos e Israel mataron este lunes al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, según informó el propio cuerpo militar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Guardia Revolucionaria anunció que Majid Khademi murió en un ataque aéreo, de acuerdo con un comunicado difundido por la agencia Tasnim. Khademi se desempeñaba como jefe de la Organización de Protección de Inteligencia y de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Israel no emitió comentarios de inmediato sobre el ataque, en medio de la escalada del conflicto en la región.

TEMAS Irán

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mariano Páez, otra vez en el centro de la polémica: nueva denuncia por amenazas
  2. 2. El tiempo para este lunes 6 de abril en Santiago del Estero: anuncian probables tormentas para gran parte del día
  3. 3. Netflix y la NASA transmitirán en vivo este lunes la llegada de los astronautas a la luna
  4. 4. Agredieron a un conductor y a la policía en un control víal: dos detenidos y un arma blanca secuestrada
  5. 5. Agostina Páez hablará este lunes en "OLGA" tras su detención en Brasil
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT