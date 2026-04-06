En marzo volvió a retroceder el envío de recursos desde Nación a provincias y en Santiago cayó 3,9%

La caída de la coparticipación hacia todas las jurisdicciones provinciales acumula en este primer trimestre más de un 20%. La caída de la actividad impacta en menores recursos que envía la Nación.

Hoy 06:36

Las transferencias de recursos desde la Nación hacia las provincias cayeron en marzo por tercer mes consecutivo, con un descenso interanual de los Recursos de Origen Nacional (RON), en este mes de 3,8% en términos reales a nivel general mientras que en el caso de Santiago del Estero, la baja fue de 3,9% según consignó un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que dirige el economista Hernán Letcher.

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El documento detalló que "en el mismo sentido, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una caída de 7% i.a (interanual)., que ya había sufrido una caída en enero y febrero de 2026 de 8,3% y 8,9% respectivamente. En promedio, el trimestre fue muy magro: -6,1% en RON y -8,0% en Coparticipación".

Letcher sostuvo que "al analizar la situación provincia por provincia, se observa un comportamiento homogéneo. Todas las jurisdicciones registraron en marzo una caída real en las transferencias de Recursos de Origen Nacional menos Salta con un crecimiento de 1,6%. Se destacan CABA (-6,7%), San Juan (-5,9%) y el conjunto de Córdoba, La Rioja y Mendoza (-5,6%) como las más afectadas".

En el análisis en el cual ante la caída de la actividad económica que incide en una baja en la recaudación de impuestos y a su vez en menores ingresos para las provincias, Letcher alertó por los diferentes focos de conflictos gremiales que comienzan a aflorar en diferentes provincias. A su vez, esta menor actividad también tiene su reflejo en las economías provinciales con efectos similares en sus respectivas economías.

"Al analizar los ingresos provinciales, se observa que la caída de los Recursos de Origen Nacional fue agravada por una contracción propia de los Recursos de Origen Provincial (ROP). Desde el inicio de la gestión de Milei, estos recursos han sufrido una caída real promedio del 7,3% (período dic/23 – dic/25) en comparación con el promedio de la etapa anterior (ene/22 – nov/23). Además, en enero 2026 (último dato disponible) los ROP se redujeron 3,5% en términos reales interanuales".

El economista concluyó en que "en definitiva, la dinámica ha sido la siguiente: la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por Coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias. Ello tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en salud, educación, seguridad social, seguridad y/o justicia. Se multiplicaron los conflictos".

Agregó que "para paliar el problema, el Estado nacional interviene proponiendo adelantos de coparticipación, que implican menores ingresos futuros y consolidan la caída de la actividad. La necesidad de recursos debilita, aún más, el poder de negociación de las provincias: de ahora en más, el gobierno nacional sólo ofrecerá mantener el esquema de adelantos".

12 provincias recibieron ATN por $73 mil M. el 1º trimestre

En materia de transferencias no automáticas —Adelantos del Tesoro Nacional (ATN)— no todas las provincias fueron favorecidas con esos envíos. "En el acumulado del primer trimestre de 2026, -detalló- Corrientes fue la que concentró el mayor volumen, con más de $14.000 millones, Misiones ($9.500 millones), Salta ($7.500 millones), Mendoza ($7.000 millones), Chubut ($6.500 millones), Entre Ríos ($6.000 millones), Chaco ($4.000 millones), Neuquén ($4.000 millones), Jujuy ($4.000 millones), San Juan ($4.000 millones) Santa Cruz ($4.000 millones) y Catamarca ($2.500 millones)". A su vez, "en 2025, en ninguna provincia los ATN representaron más del 2% del total de sus recursos".

Letcher alerta que provincias tienen cada vez menos recursos y la conflictividad laboral empieza a aflorar

Letcher sostuvo que "para comprender en qué afecta la caída de la recaudación nacional es necesario examinar la estructura del gasto de las principales jurisdicciones. El gasto provincial se caracteriza por concentrarse en servicios sociales (que incluyen jubilaciones y salarios de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad) que representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado".

Agregó que "la conflictividad laboral es un indicador central para el análisis de la evolución de la recaudación a nivel nacional. Con la crisis económica a nivel nacional signada específicamente por una caída en la actividad, las provincias tienen cada vez menos recursos que se refleja en el aumento de conflictos con trabajadores estatales. Desde inicios del 2026 se registraron, al menos, 92 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país".

Afirmó que de esos conflictos, "el 80,4% siguen activos y no logran solucionarse con las ofertas de paritarias de los gobiernos provinciales, mientras que el 19,6% se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria".

Puntualizó que "la conflictividad de los trabajadores estatales no solo atraviesa todo el país y a la mayoría de los sectores de la administración pública, sino que además se presenta como un fenómeno que tiende a repetirse. En un contexto de aceleración inflacionaria y de pérdida acumulada del poder adquisitivo, los pocos conflictos que han sido resueltos en este período podrían reabrirse en el corto plazo".

En respuesta a esta situación, indicó que el Gobierno nacional anunció —según periodista de Infobae— que oficializará por decreto un régimen de adelantos de fondos coparticipables para 12 provincias, con un tope de $400.000 millones, sujeto a devolución a lo largo del año con una tasa del 15%.