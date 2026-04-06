Promueven la donación de médula ósea para salvar vidas en Jujuy

El Ministerio de Salud de Jujuy impulsa la donación de médula ósea tras el Día Nacional del Donante, promoviendo el Registro Nacional de Donantes.

Hoy 02:31

El Ministerio de Salud de Jujuy ha lanzado una campaña para fomentar la donación de médula ósea, destacando la importancia de este acto altruista para salvar vidas. Esta iniciativa se enmarca en las actividades posteriores al Día Nacional del Donante de Médula Ósea, celebrado el 1 de abril.

El Centro Regional de Hemoterapia (CRH) y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (Cucaijuy) están llevando a cabo acciones continuas para aumentar el número de donantes registrados en el país. La inscripción en el Registro Nacional de Donantes de médula ósea es un paso crucial para mejorar las posibilidades de encontrar donantes compatibles para pacientes que lo necesiten.

Ivone Ruiz Huidobro, representante del CRH, afirmó en las redes sociales que 'cuanto más sea la cantidad de donantes que se inscriban, es mayor la posibilidad de encontrar un donante compatible'. Este testimonio subraya la relevancia de la solidaridad y la participación comunitaria en este proceso.

La inscripción para convertirse en donante es voluntaria, libre, gratuita y solidaria, y está abierta a todas las personas que tengan entre 18 y 40 años y sean aptas para donar una unidad de sangre. Al decidir unirse al registro, se requiere enviar una muestra de sangre al Incucai para realizar estudios genéticos.

Una vez que la persona es incorporada al registro, podrá ser contactada para una donación si surge una necesidad, aunque la compatibilidad total es un desafío que se presenta en muchos casos. Este proceso es fundamental para garantizar que los pacientes reciban la atención médica adecuada.

Las personas interesadas en sumarse a esta noble causa pueden visitar la sede del Centro Regional de Hemoterapia en Alto Comedero, ubicada en avenida Snopek esquina Teniente Bolzán, de lunes a viernes de 8 a 19 y los sábados de 8 a 13. Además, hay puestos móviles de colecta de sangre en diferentes puntos de San Salvador de Jujuy y en localidades del interior.