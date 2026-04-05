La Municipalidad informó los barrios en donde se trabajará con las fumigaciones

El municipio dio a conocer el cronograma de tareas preventivas contra mosquitos, que se desarrollarán de lunes a viernes en numerosos sectores de la ciudad para reforzar el control sanitario.

05/04/2026

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó la continuidad de su cronograma semanal de fumigaciones preventivas contra mosquitos, en los barrios que abarcará esta semana.

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Este lunes se trabajará en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixro Palavecino, Vinalar (Smata), Santa Lucía e Industria.

El martes será el turno de los barrios Siglo XX (Sector XIX), Siglo XXI (sector 750 Viviendas), Saint Germés, Ejercito Argentino, América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles las tareas se localizarán en los barrios Juramento Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves las pulverizaciones serán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes las fumigaciones se realizarán en los barrios Mariano Moreno (sus 9 ampliaciónes), Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.