Procesaron a Marcelo Porcel por abusar sexualmente de los compañeros de su hijo: seguirá en libertad con embargo millonario

La Justicia procesó al empresario Marcelo Porcel en la causa que lo investiga por presuntos abusos sexuales contra al menos diez alumnos del Colegio Palermo Chico. La medida incluye un embargo de 112 millones de pesos y la prohibición de salir del país, aunque el imputado continuará en libertad.

Hoy 17:01

Según la resolución judicial, Porcel fue considerado presunto autor de delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, por tratarse de menores de 13 años y por haberse aprovechado de una situación de guarda. Además, enfrenta cargos por corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil.

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El expediente también detalla que los hechos investigados habrían ocurrido en múltiples ocasiones y en un mismo contexto, lo que configura un concurso ideal de delitos. La causa reúne al menos diez denuncias presentadas por familias de alumnos, quienes señalaron situaciones ocurridas en distintos ámbitos vinculados al empresario.

De acuerdo con la investigación, los encuentros habrían tenido lugar en el domicilio de Porcel, en oficinas de su propiedad y en un departamento ubicado en Puerto Madero. En esos espacios, según los testimonios, el acusado habría promovido el consumo de alcohol y la participación en apuestas online entre los adolescentes.

La causa se inició el 5 de julio de 2024 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Manuel Bruniard, con la intervención del fiscal Pablo Turano. La querella, representada por el abogado Pablo Hawlena Gianotti, solicitó la detención del imputado.

Entre las pruebas reunidas, se destacan los peritajes realizados sobre dispositivos electrónicos del empresario, donde se encontraron imágenes y mensajes que refuerzan la acusación. Algunas de esas fotografías fueron reconocidas por denunciantes y sus familias.

Como parte de las medidas dispuestas, el juez también estableció una restricción perimetral de 300 metros respecto de las presuntas víctimas, del establecimiento educativo y del club GEBA, donde los menores realizaban actividades deportivas. Asimismo, se ordenaron allanamientos en propiedades del acusado y el secuestro de computadoras y teléfonos.

Porcel, de 51 años, es un empresario vinculado a los sectores inmobiliario y agropecuario. Actualmente figura como presidente de Campazu S.A., una firma dedicada a la producción ganadera y agrícola. También es hijo de Néstor Porcel, uno de los impulsores de Argencard, una de las primeras tarjetas de crédito del país.

Los hechos denunciados habrían ocurrido entre dos y tres años atrás, pero tomaron estado público en 2024, cuando las familias comenzaron a radicar las denuncias formales tras conocer los relatos de los menores. La investigación continúa en curso mientras se analizan nuevas presentaciones en el expediente.