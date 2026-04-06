Boca confirmó los convocados para el debut en la Libertadores con el regreso del Changuito Zeballos

El equipo dirigido por Claudio Úbeda se presentará en el certamen continental este este martes ante Universidad Católica en Chile.

Hoy 17:48

Boca Juniors debutará este martes a las 21.30 ante Universidad Católica en Chile por la Copa Libertadores y la lista de convocados presentada por Claudio Úbeda trajo una noticia muy esperada: el regreso de Exequiel “Changuito” Zeballos tras su lesión.

El esperado regreso del Changuito

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Exequiel Zeballos vuelve a ser tenido en cuenta luego de casi dos meses de inactividad, tras haber sufrido un desgarro a principios de febrero en un partido frente a Newell's Old Boys.

El delantero es una de las grandes promesas del club y su regreso representa una alternativa importante en ataque para el cuerpo técnico en la competencia internacional.

Además, también volvió a ser convocado el arquero Agustín Marchesín, quien se recupera de un desgarro sufrido ante Instituto. Sin embargo, no sumaría minutos y su lugar será ocupado por Leandro Brey.

El equipo que prepara Úbeda

Pensando en el debut copero, Úbeda volvería a apostar por la defensa titular con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

En el mediocampo, Santiago Ascacíbar le habría ganado el puesto a Ander Herrera y acompañaría a Leandro Paredes, Milton Delgado y el juvenil Tomás Aranda.

En ofensiva, Miguel Merentiel y Adam Bareiro aparecen como la dupla titular, luego de sus buenas actuaciones recientes.

La probable formación de Boca

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.