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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 ABR 2026 | 14º
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Termas de Río Hondo se prepara para días soleados: pronóstico favorable para hoy Martes 7 de abril de 2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta favorable para los termenses, con temperaturas agradables y días soleados en el horizonte. Las condiciones actuales y el pronóstico indican un cambio positivo en el clima.

Hoy 08:02

En la localidad de Termas de Río Hondo, el clima se encuentra parcialmente nublado en la actualidad, con una temperatura de 15 °C y una sensación térmica de 15.8 °C. Los termenses pueden disfrutar de un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

Para hoy Martes 7 de abril de 2026, se espera un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 12.5 °C de mínima y los 22.2 °C de máxima. Esta tendencia hacia el calor moderado invita a los habitantes a salir y disfrutar de la naturaleza.

El miércoles 8 de abril, el pronóstico indica que el cielo estará parcialmente nublado con mínimas de 14.2 °C y máximas alcanzando los 23.7 °C. Esta variación en el clima es perfecta para quienes buscan disfrutar del sol sin el intenso calor del verano.

Finalmente, el jueves 9 de abril, se prevé que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas mínimas de 17.1 °C y máximas de 23.2 °C. Los termenses podrán seguir disfrutando de una atmósfera templada y agradable.

En resumen, hoy Martes 7 de abril de 2026, Termas de Río Hondo presenta un clima agradable y soleado, con temperaturas entre 12.5 °C y 22.2 °C. Los próximos días seguirán ofreciendo condiciones favorables para disfrutar al aire libre.

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