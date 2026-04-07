Cambios en el Ministerio de Justicia: designaron a un nuevo funcionario en un área clave

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y se da tras la salida de Carlos Medina de la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

Hoy 08:32

El Ministerio de Justicia oficializó una serie de cambios en su estructura interna y designó a un nuevo funcionario en un área clave, según se publicó en el Boletín Oficial.

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Se trata de la asunción del doctor Gonzalo Miguel Estévez como nuevo titular de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, una dependencia estratégica encargada de fiscalizar los registros públicos nacionales bajo la órbita de la cartera.

La designación se produjo tras la salida de Carlos Eduardo Medina, cuya renuncia fue aceptada mediante el Decreto 227/2026, con efecto retroactivo al 9 de marzo.

Un área clave dentro del ministerio

La Subsecretaría de Asuntos Registrales cumple un rol central dentro del Ministerio de Justicia, ya que tiene a su cargo el control y supervisión de los distintos registros públicos nacionales, lo que la convierte en un área sensible dentro de la estructura estatal.

Tras la vacante generada por la salida de Medina, el Gobierno avanzó con la designación de Estévez para ocupar ese lugar estratégico.

El nuevo funcionario comenzó sus funciones operativas el 23 de marzo, en el marco de un proceso de reordenamiento interno impulsado por la gestión que encabeza el ministro Juan Bautista Mahiques.

Desde el oficialismo señalan que estos cambios forman parte de una estrategia orientada a agilizar la gestión administrativa y fortalecer el funcionamiento de las áreas clave dentro de la Secretaría de Justicia.